Błaszczak w Kijowie: Jesteśmy gotowi szkolić ukraińskich żołnierzy

Wartość wsparcia przekazanego przez Polskę to 1,7 mld dol.; jesteśmy w czołówce państw wspierających Ukrainę – podkreślił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który we wtorek przebywa z wizytą w Kijowie. My chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą, a nie z Rosją i dlatego wspieramy Ukrainę – dodał.

Błaszczak podczas spotkania z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem podkreślił znaczenie wsparcia udzielanego Kijowowi przez Polskę. Poruszono też kwestię szkolenia ukraińskich żołnierzy w Polsce. – Wszyscy doskonale wiemy, że Rosjanie zostawili miny na terenie Ukrainy. Jesteśmy gotowi, żeby szkolić żołnierzy ukraińskich, by mogli rozminowywać te tereny – zapewnił minister.



– Na Ukrainie są polskie Pioruny, ale dostarczyliśmy także inną broń. Rozmawialiśmy dziś też o Krabach, które są wykorzystywane przez wojska Ukrainy. Wiemy doskonale, że na froncie artyleria ma zasadnicze znaczenie, stąd też nasze wsparcie – powiedział minister obrony narodowej.



Jak zaznaczył, Ukraina walczy o swoją wolność, ale wolna Ukraina oznacza też wolną Polskę.

W trakcie wizyty w Kijowie ����wicepremier, minister obrony narodowej @mblaszczak ���� złożył kwiaty pod Ścianą Poległych ����.

Szef MON obejrzał także znajdującą się w okolicy #MurPamięci ekspozycję zniszczonego rosyjskiego sprzętu. pic.twitter.com/w3gb8kHQPS — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) July 12, 2022

Reznikow: Antykremlowska koalicja to już ponad 50 państw

Zełenski dziękuje Polsce

Wicepremier @mblaszczak: o pomocy dla #Ukraina ���� rozmawiamy w szerokim formacie. Cały wolny świat powinien być zainteresowany tym, żeby zatrzymać odbudowę imperium Rosji. Imperium rosyjskie zawsze zniewalało inne narody. pic.twitter.com/HCRQMSZkhZ — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) July 12, 2022

źródło: TVP Info, PAP

– A Ukraina, która, nie daj Boże, zostałaby podbita przez Rosję, oznaczałaby śmiertelne zagrożenie dla Polski – ocenił szef MON.W ocenie Błaszczaka Rosja – „biała, czerwona czy putinowska – zawsze była taka sama”, a Rosjanie dopuszczali się zbrodni wojennych i robią to nadal.Francja, Niemcy i Włochy zmieniły swoje podejście na lepsze; antykremlowska koalicja liczy już ponad 50 państw, nie tylko z NATO i UE – powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podczas spotkania z polskim ministrem obrony narodowej.Ukraiński minister podkreślił również znaczenie pomocy udzielanej Ukrainie przez Polskę.Także prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek z Błaszczakiem i podziękował Polsce za wsparcie dla uchodźców uciekajacych przed wojną. Podkreślił również znaczenie polskiej wojskowej pomocy dla zmagającego się z agresorem kraju.– Polski resort obrony wspiera armię ukraińską. Jesteśmy przekonani, że w tej trudnej sytuacji jesteśmy razem. Jesteśmy razem podczas tej tragedii spowodowanej rosyjską agresją. Nasze relacje w czasie pokoju bedą się tylko umacniać – zaznaczył ukraiński przywódca.