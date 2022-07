Dzik ugryzł kobietę na plaży. Zwabiła go pizza

Na plaży Vernazzola w dzielnicy Sturla w Genui 57-letnia kobieta została ugryziona w piątek w rękę przez dzika. Mógł go przyciągnąć zapach leżącego w kartonie kawałka pizzy – wskazują włoskie media. Obecność dzików w miastach i innych skupiskach ludzi jest we Włoszech coraz powszechniejszym zjawiskiem.

– Zamówiłam pizzę, w kartonie został potem kawałek. Kiedy zobaczyłam, że zbliża się do mnie dzik, nie ruszałam się, ale ugryzł mnie w rękę. Osoby, które były obok, uciekły. Dzik też odszedł, ale potem wrócił, a ja miałam problemy z zebraniem moich rzeczy – relacjonuje Rossana Falcone, cytowana przez lokalny portal Genova Today.



Jak podaje agencja informacyjna ANSA, tylko jedna turystka, po tym jak dzik uciekł, zbliżyła się do 57-latki i wezwała pogotowie ratunkowe. Wkrótce potem przyjechała karetka oraz straż miejska. Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie przepisano jej antybiotyk, który będzie teraz musiała przyjmować. Nie dostała szczepionki przeciwko wściekliźnie, bo w placówce jej nie było. Specyfik ten podano jej w innej przychodni.



– Plaża była pełna dzików. Po tym, co mnie spotkało i co zarejestrowała straż miejska, nie podjęto żadnych kroków, nie wywieszono ostrzeżeń – podkreśliła Falcone. Jak dodała, „ludzie bawią się z dzikami i to, co mnie się przydarzyło, może się powtórzyć”.





Inwazja dzików we Włoszech

źródło: PAP, ANSA, Il Messaggero

„To nie do przyjęcia, że mieszkańcy ponoszą ryzyko tego typu. Byłam na plaży, gdzie dokładnie obok mnie kilka minut wcześniej znajdowała się para z dzieckiem w spacerówce: gdyby dzik je ugryzł? Do tego, ta plaża jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, więc dlaczego trzeba je narażać na niebezpieczeństwo?” – powiedziała 57-latka dziennikowi „Il Messaggero”.W maju dzik ugryzł młodego mężczyznę na plaży nad jeziorem Albano w Castel Gandolfo w regionie Lacjum.W minionych miesiącach widziano całe stada koło jednej ze stacji metra, przed szpitalem; w ostatnich dniach zauważono całą rodzinę dzików, która z małymi przechodziła w nocy po pasach przez ulicę.Dziki przyciąga w stolicy Włoch poważny kryzys śmieciowy, w rezultacie którego na wielu ulicach zalegają tony niewywiezionych odpadków.