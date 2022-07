Policja zatrzymała pędzącą rikszę. Wysiadło z niej 27 osób. Hit internetu [WIDEO]

Kiedy policjanci w małym indyjskim mieście zatrzymali pędzącego tuk-tuka do kontroli, byli zdziwieni, jak wielu pasażerów pomieścił niewielki pojazd. W rikszy dosłownie upchnięto 27 osób. Nagranie z interwencji policji podbija sieć.

Zdarzenie miało miejsce w Fatehpur, mieście najludniejszego stanu Indii – Uttar Pradesh.



Motorowe riksze to najpopularniejszy tam środek transportu, którym codziennie do pracy docierają miliony osób. Są kilkukrotnie droższe niż autobusy, ale o wiele tańsze niż taksówki.





In UP's Fatehpur, an auto rickshaw ferrying 27 commuters was stopped by the local police during a check. The auto was later seized. pic.twitter.com/hez49t9eJS