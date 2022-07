Igrzyska w Paryżu bez Rosji i Białorusi? MKOl: Bierzemy to pod uwagę

Międzynarodowy Komitet Olimpijski może wykluczyć sportowców z Rosji oraz Białorusi z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. To reakcja na rosyjską agresję, również z terytorium Białorusi, na Ukrainę.

W lutym MKOl zalecił, aby światowe federacje sportowe zabroniły Rosji i Białorusi udziału w jakichkolwiek rozgrywkach. Na początku lipca natomiast przewodniczący komitetu Thomas Bach zapowiedział w Kijowie potrojenie pomocy finansowej dla ukraińskich sportowców, aby mogli „podnieść wysoko swoją flagę” podczas igrzysk w 2024 i 2026 roku.



– Decyzja w sprawie kwalifikacji sportowców z tych dwóch krajów będzie musiała zostać podjęta i przypuszczam, że nastroje są takie, by nie dopuścić Rosji oraz Białorusi do kwalifikacji – powiedział brytyjskim mediom Craig Reedie, członek MKOl.



W związku z wykluczeniem rosyjskich oraz białoruskich sportowców z większości imprez sportowych nie będą oni mieli możliwości uzyskać kwalifikacji do zbliżających się IO w Paryżu. W maju Bach przyznał, że nie wiadomo, czy Rosjanie zostaną dopuszczeni do rywalizacji. Należy jednak podkreślić, że rosyjscy członkowie MKOl-u nie zostali wykluczeni ze spotkań dotyczących IO, komitet nie nałożył również żadnych sankcji na Rosyjski Komitet Olimpijski.



Spośród dyscyplin obecnych w programie olimpijskim tylko w kolarstwie, tenisie oraz judo dopuszcza się Rosjan oraz Białorusinów do rywalizacji, jednak według Reediego wątpliwe jest, by nawet w tych sportach zostali oni dopuszczeni do kwalifikacji do IO.



– Trudno będzie w połowie kwalifikacji powiedzieć wszystkim już zakwalifikowanym sportowcom: „zmieniliśmy zasady”. To wyzwanie dla federacji, które już zadecydowały o wykluczeniu Rosjan oraz Białorusinów z turniejów – przyznał Reedie.