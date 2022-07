„Ogrzewanie stanie się luksusem”. Niemiecka prasa o horrendalnych cenach energii

Miasta wyłączają oświetlenie, by oszczędzać prąd, zakręcają kurki z ciepłą wodą, wyłączają fontanny, ale najgorsze dopiero ma nadejść – pisze we wtorek niemiecka prasa, przestrzegając przed „horrendalnymi” podwyżkami cen energii. Z powodu kryzysu gazowego i odcięcia przez Rosję dostaw tego surowca gazociągiem Nord Stream 1 media oceniają, że w nadchodzącym sezonie zimowym ogrzewanie „stanie się luksusem”. Niektóre samorządy planują więc budowę specjalnych hal, w których będzie można się ogrzać.

Gazociąg Nord Stream 1 został w poniedziałek wyłączony z eksploatacji w celu „przeprowadzenia konserwacji”, która zwykle trwa do dziesięciu dni. Pojawiają się jednak obawy, że Rosja nie odkręci ponownie kurka z gazem. Jeśli tak się stanie, to w sezonie grzewczym może dojść do niedoboru gazu, co może przynieść poważne szkody dla gospodarki i poważne konsekwencje społeczne.





Wyspy ciepła, bo „nikt nie powinien marznąć”

„To służy tylko Putinowi”

źródło: dw.com, portal tvp.info

W związku z możliwym brakiem energii w zimie,, które mają być wdrożone już teraz. – Nikt nie powinien marznąć w zimie – powiedziała we wtorek agencji dpa zastępca dyrektora zarządzającego Niemieckiego Związku Miast Verena Goeppert.Oszczędzanie energii w obecnej sytuacji jest zadaniem dla całego społeczeństwa, podkreśliła Goeppert. Dlatego miasta analizują obecnie wiele krótkoterminowych środków oszczędnościowych. Na przykład „wyłączanie świateł, nieużywanie ciepłej wody w budynkach użyteczności publicznej, wyłączanie fontann, zmiana temperatury klimatyzatorów i wody w kąpieliskach”.Berliński Senat planuje m.in. otworzenie tzw. „wysp ciepła”, gdzie będą mogły ogrzać sie osoby, których nie stać na ogrzewanie mieszkań. Na ten cel miałyby zostać przejęte m.in. sale gimnastyczne.– pisze z kolei berliński dziennik „TAZ”.Inną perspektywę prezentuje jednak dziennikarz telewizji ARD Mario Kubina. W komentarzu ocenia, że choć politycy prześcigają się w scenariuszach grozy, to kraj w strachu nie opanuje kryzysu gazowego.„Drastyczne ostrzeżenia ze strony polityki i biznesu już dawno stworzyły klimat strachu – a ten” – pisze Kubina.