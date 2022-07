Reżim Łukaszenki w ONZ żąda rozebrania zapory. Chcą chronić środowisko

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych białoruski reżim wezwał Polskę do rozebrania zapory na granicy. Jak przekonują przedstawiciele Aleksandra Łukaszenki, zależy im na ochronie Puszczy Białowieskiej, a bariera stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności. Co ciekawe, wcześniej podobnych argumentów używali przedstawiciele polskiej opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej i Lewicy.

– Puszcza Białowieska, która została uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, ma wyjątkowe znaczenie dla bioróżnorodności nie tylko Białorusi, ale i ekosystemów całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zachowanie tego dziewiczego lasu, jego ekosystemu, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Białowieskiej zawsze było priorytetem władz państwowych – powiedziała w Nowym Jorku Irina Wieliczko, szefowa Centralnego Biura Dyplomacji Wielostronnej białoruskiego MSZ.



– Ten las przyciągał uwagę ekologów z całego świata. Dlatego dziś jesteśmy szczególnie zaniepokojeni działaniami polskich władz, które 30 czerwca ogłosiły zakończenie budowy pięciometrowego muru na terenie tego transgranicznego obszaru – dodała Białorusinka cytowana przez serwis tysol.pl.



Wcześniej o zagrożeniu dla środowiska z powodu budowy zapory mówili też politycy opozycji w Polsce: europoseł Koalicji Europejskiej Włodzimierz Cimoszewicz, Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski z Platformy Obywatelskiej, Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej czy Robert Biedroń z Lewicy.

#bariera��������

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy��������

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej �� pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

– Do 15 lipca jest przedłużony termin zakończenia budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej – poinformowali ostatnio wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik i zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. Wioleta Gorzkowska podczas połączonych obrad sejmowych komisji spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej.



Bariery brakuje jeszcze na odcinku ok. 7 km w rejonie Białowieży. Pierwotnie zapora miała być skończona 30 czerwca.



We wrześniu ma być też gotowa bariera elektroniczna, jako dopełnienie zbudowanej zapory z przęseł.



Gorzkowska zaznaczyła, że dopiero po zbudowaniu bariery elektronicznej zapora będzie miała pełną funkcjonalność. Podała, że bariera będzie miała kilka linii detekcji: kabel na zaporze, pod gruntem (aby wykrywać drgania) oraz system wizyjny na słupach co 100 metrów wzdłuż linii granicy z kamerami dziennymi, kamerami termowizyjnymi w systemie podczerwieni.