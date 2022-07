Augustów. Obywatel Indii z zarzutami napaści na funkcjonariusza SG

26-letni obywatel Indii usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Augustowie zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza Straży Granicznej. Cudzoziemiec przewoził nielegalnych migrantów. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło w czwartek w Augustowie (woj. podlaskie), gdy do kontroli, mimo podawanych sygnałów przez patrol, nie zatrzymało się dwóch kierowców – obywatel Indii z polską kartą pobytu oraz obywatel Pakistanu z hiszpańską kartą pobytu.



Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz opisywała, że funkcjonariusze SG ruszyli w pościg, a gdy auta przytrzymały się w korku na skrzyżowaniu, funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania.



– Jeden z kierowców zaczął jechać na funkcjonariusza, miał zamiar potrącenia i wtedy padły strzały ostrzegawcze i w opony, żeby ten pojazd zatrzymać – mówiła Zdanowicz. Kierujący pojazdem potrącił strażnika.

1/4 Prokuratura Rejonowa w Augustowie postawiła 26-letniemu ob. Indii zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza SG. Cudzoziemcowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Mężczyzna został zatrzymany w ostatni czwartek 07.07 br.,kiedy przewoził nielegalnych imigrantów ob.Iraku. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 12, 2022

źródło: straż graniczna, portal tvp.info

Auto przejechało jeszcze kilkaset metrów i wypadło z drogi. W działaniach brali również augustowscy policjanci, którzy pomogli w zatrzymaniu uciekającego auta. –. Dane osobowe ustalone na podstawie oświadczenia ustnego. Prowadzone są dalsze czynności w celu ustalenia tożsamości cudzoziemców – podawała rzeczniczka.Obywatele Indii i Pakistanu usłyszeli zarzuty za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i za niezatrzymanie się do kontroli mimo podawanych sygnałów. Ponadto obywatelowi Indii postawiono zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Obaj cudzoziemcy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.Poszkodowany funkcjonariusz z Wydziału Zabezpieczenia Działań POSG nie doznał poważnych obrażeń. Trafił na SOR, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy.Wobec cudzoziemców wszczęto również postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania ich do powrotu do krajów pochodzenia z zakazem wjazdu do strefy Schengen na pięć lat.