Postrach wśród Rosjan. HIMARS sięga daleko i daje ogromną przewagę

Internet obiegają kolejne nagrania eksplozji w rosyjskich składach amunicji… i to nawet do 80 kilometrów za linią frontu. By wreszcie wywołać popłoch nawet daleko na tyłach wroga, wystarczyło dziewięć systemów HIMARS. „A lada chwila dotrą trzy kolejne” – pisze publicysta i ekspert ds. wschodnich Grzegorz Kuczyński. Podaje też przykłady i zauważa, że tak naprawdę Ukraińcy nękają wreszcie Rosjan na całej długości aktywnego frontu.

Jak zauważa w „Polska Times” Kuczyński, ukraińskie wojsko od końca czerwca przeprowadziło kilkanaście precyzyjnych uderzeń na składy amunicji i inne obiekty wojsk rosyjskich na ich tyłach na okupowanym terytorium Ukrainy.



„Co łączy wszystkie zaatakowane obiekty? Leżą w zasięgu od pięciu do 80 kilometrów za linią frontu. Ukraińcy atakowali w obwodach chersońskim, zaporoskim, charkowskim, donieckim i ługańskim” – zaznacza.



Jak dodaje ekspert, wcześniej też dochodziło do ataków na składy amunicji Rosjan, ale zazwyczaj były to akcje sabotażowe sił specjalnych i na ogół blisko linii frontu.



„Jednak od końca czerwca bezpieczne nie są już też cele położone kilkadziesiąt kilometrów w głąb okupowanego przez Rosjan terytorium – także tego okupowanego od 2014 r.” – podkreśla.



Tylko jednego dnia (10 lipca) Ukraińcy zniszczyli w obwodzie chersońskim cztery składy amunicji Rosjan. Wcześniej (np. 28 czerwca) w mediach społecznościowych pojawiła się masa zdjęć i nagrań ukazujących serię potężnych eksplozji w Nowej Kachowce, a wybuchy wstrząsnęły też rosyjską bazą w Pierewalsku.

About 22:20 an explosion rocked Russian-occupied Nova Kakhovka, Kherson oblast, followed by a large fire and detonations. pic.twitter.com/fX96owcxyh — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 11, 2022

2 lipca eksplozje były w Popasnej, 3 lipca w Melitopolu i miejscowości Sniżne, a dzień później w Doniecku i w Kadijiwce.



Uderzenia w cele na tyłach Rosjan rozpoczęły się krótko po tym, jak poinformowano, że na Ukrainę dotarły dostarczone przez USA wieloprowadnicowe systemy rakietowe HIMARS.



„HIMARS-y są łatwiejsze i szybsze w obsłudze, a także bardziej precyzyjne niż rosyjskie MRLS w rodzaju Smiercz czy Uragan, Wystrzelenie pocisku możliwe jest po 2-3 minutach od zaparkowania pojazdu, który gotowy jest do odjazdu 20 sekund później. Okazało się, że Ukraińcy doskonale potrafią obsługiwać ten typ broni, co przyznał nawet sam Pentagon” – pisze Kuczyński i zaznacza, że porównywać postsowieckie MLRS do HIMARS to jak porównać sowieckie auto żiguli do mercedesa.

Russian C400 anti-aircraft defense systems aren't able to intercept HIMARS rockets - which Almaz-Antey corporation promised and charged billions for.



Russian Armed Forces, their ammunition and fuel warehouses are completely unprotected from the power of American weapons. pic.twitter.com/ANMPozhoS1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 11, 2022

Wyrządzają wrogowi wiele szkód

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podkreślił, że tocząca się wojna dowodzi skuteczności nowoczesnych technologii.Zobacz także: Skutki wojny na Ukrainie. Konferencja unijnych ministrów – Tylko pierwsze cztery instalacje HIMARS, które Ukraina otrzymała od krajów partnerskich, wyrządzają wrogowi więcej szkód niż klasyczne, sprawdzone w czasie, działa kalibru 152 – powiedział Reznikow w wywiadzie dla portalu „Forbes”.

Przypomnijmy, że dwa dni temu prezydent Joe Biden podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu pomocy militarnej o wartości 400 mln dolarów.



W skład 15. już pakietu wejdą między kolejne systemy artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS oraz pociski do tego uzbrojenia.





HIMARS zniszczone? Pentagon dementuje

Reportaż CNN o robocie HIMARS w Ukr �� pic.twitter.com/57pqzlSUns — __Tomasz_Szulc__ (@TSzulc_) July 7, 2022

źródło: Polska Times, CNN

O nowych dostawach mówił też wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.Zobacz także: Ukraina: W razie kontrofensywy w Doniecku i Ługańsku Kreml może ogłosić powszechną mobilizację Nowy pakiet oznacza, żeOficjel zaznaczył, że ukraińskie siły zbrojne robią dobry użytek z dotychczas przekazanych ośmiu wyrzutni, uderzając precyzyjnie w strategicznie ważne cele takie jak składy amunicji czy stanowiska dowódcze.Dodał, że w obsłudze systemów przeszkolono już ponad 100 ukraińskich żołnierzy.Zaznaczył też, że rosyjskie doniesieniaNa jednym z reportaży stacji CNN można zobaczyć, jak wygląda użycie systemów HIMARS na froncie.