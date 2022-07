Prezydent Duda: Ambasador Izraela przywrócony w Polsce

Czas wrócić do normalnych relacji polsko-izraelskich – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda i poinformował o złożeniu listów uwierzytelniających przez ambasadora Izraela w Polsce Jaakowa Liwne. Przekazał też, że prezydent Izaak Herzog poprosił o przywrócenie ambasadora RP w Izraelu. „Liczę, że wkrótce do tego dojdzie” – napisał.

Prezydenci Polski i Izraela rozmawiali telefonicznie w ubiegły poniedziałek, 4 lipca. Kancelaria prezydenta przekazała wówczas, że ustalono, iż stosunki między obydwoma krajami zostaną przywrócone na właściwe tory.



– Prezydent Duda zgodził się, że polski ambasador powinien zostać wyznaczony w krótkim czasie i poinformował, że nowy ambasador Izraela w Polsce złoży listy uwierzytelniające w najbliższych dniach – informowała wtedy prezydencka kancelaria.



Dodano, że „obaj prezydenci wyrazili nadzieję, że wszelkie kwestie w relacjach dwustronnych będą w przyszłości rozwiązywane poprzez szczery i otwarty dialog, w duchu wzajemnego szacunku”.



Nowy ambasador Izraela Jaakow Liwne przybył do Polski pod koniec lutego, o czym informowała ambasada Izraela. Poprzednio funkcję ambasadora Izraela w Polsce pełnił, do listopada 2020 r., Aleksander Ben Zvi.

Zgodziliśmy się z Prezydentem @Isaac_Herzog, że czas wrócić do normalnych relacji ��������. Pierwszy krok wykonany. Ambasador @YacovLivne złożył dziś listy uwierzytelniające. Prezydent Herzog prosił mnie o przywrócenie Ambasadora RP w Izraelu. Liczę, że wkrótce do tego dojdzie. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 12, 2022

W sierpniu 2021 r. po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego szef izraelskiego MSZ Jair Lapid oświadczył, że Polska „zaaprobowała, nie po raz pierwszy, niemoralną, antysemicką ustawę”.



Lapid polecił wtedy charge d'affaires ambasady Izraela w Warszawie, aby „natychmiast wrócił do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony” i zasugerował, aby Marek Magierowski, ówczesny ambasador Polski w Izraelu, przedłużył sobie wakacje i nie wracał do kraju urzędowania. Od tego czasu Magierowski przebywał w Warszawie.



Jak tłumaczyli przedstawiciele władz Polski, u podstaw nowelizacji Kpk leży „potrzeba zapewnienia zaufania obywateli do państwa i realizacji zasady pewności prawa”. – Kończy się epoka chaosu prawnego, epoka mafii reprywatyzacyjnych, niepewności milionów Polaków i braku poszanowania dla elementarnych praw obywatelek i obywateli naszego kraju – ocenił prezydent RP po podpisaniu ustawy o nowelizacji Kpa.



Nawiązując do ataków na polską ustawę Andrzej Duda zapewnił, że „Polska nie pozwoli na instrumentalizowanie holokaustu do bieżących celów politycznych”.