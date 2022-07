Dolar najdroższy w historii

Dolar i euro zrównały się w wartości. We wtorek rano obie waluty były po ok. 4,80 zł.

NBP wskazuje, kiedy nastąpi szczyt inflacji Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja w tym roku wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. – 12,3 proc., a w 2024 r. – 4,1 proc. Szczyt... zobacz więcej

Złoty traci dziś do dolara i pozostaje bez większych zmian do euro. Wyceny obu walut niemal zrównały się na poziomie ok. 4,80 zł.



Na rynku walutowym obserwowane jest dalsze umocnienie dolara. We wtorek rano kurs euro do amerykańskiej waluty osiągnął poziom 1,001.



Widać to w notowaniach złotego. We wtorek ok. godz. 7.50 euro kosztuje 4,808 zł, bez większych zmian w porównaniu z poniedziałkowym popołudniem, a dolar 4,801 zł – nieznacznie więcej niż w poniedziałek.



Złoty osłabił się też do franka szwajcarskiego, za którego płaci się we wtorek rano 4,87 zł.