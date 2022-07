Sędzia TK: Nadciąga widmo nowych rządów sprawowanych za pomocą sierpa i młota

Moim zdaniem na Trybunale Konstytucyjnym się nie skończy. Na pewno będzie odkuwanie i wyprowadzanie siłą Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i prokuratury – napisał sędzia TK Jarosław Wyrembak. Według niego„nadciąga widmo nowych rządów prawa – sprawowanych za pomocą sierpa i młota”.

W rozważaniach sędziego opublikowanych na stronie TK Wyrembak odnosi się m.in. do wypowiedzi niektórych polityków opozycji, w tym lidera PO Donalda Tuska. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” zapowiadał on przywrócenie stanu sądownictwa sprzed reformy PiS.



Tusk zapytany: „Jak się pani Przyłębska przykuje do fotela, to co?” odparł: „To trzeba odkuć. Po prostu”.



„Moim zdaniem na Trybunale Konstytucyjnym się nie skończy. Na pewno będzie odkuwanie i wyprowadzanie siłą Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. Może uda się też wyprowadzić Sejm i Senat. Może będzie nawet próba odkucia i wyprowadzenia siła Prezydenta RP. Zaraz też media oczywiście, Radio Maryja i Telewizja Trwam na pewno będą pierwsze do wyzerowania – bo nie mówią nic o tym, na kogo nie mogą głosować wierzący w Boga Polacy” – pisze w swoim tekście Wyrembak.

Według niego „każdego dnia z dużym wrzaskiem nadciąga widmo nowych »rządów prawa« –. Tylko ostrzegam – zanim nas wszystkich odkują, wyzerują i siłą wyprowadzą” – zaznaczył Wyrembak.

Ostatnie krytyczne komentarze wobec TK formułowane są głównie w związku z treścią kolejnego maila, który ma pochodzić ze skrzynki pocztowej szefa KPRM Michała Dworczyka. W jednym z maili ze stycznia 2019 r., miał on relacjonować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu rozmowę z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską o trzech sprawach czekających w TK na rozstrzygnięcie.



Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odnosząc się do zarzutów, że TK wydaje wyroki na zamówienie, powiedziała, że „to są totalne bzdury”. Podkreśliła, że nigdy nie omawiała i nie omawia spraw z politykami.



– Natomiast patrząc na tego maila, nawet gdyby takie informacje były, to są to informacje jakby powszechnie znane – mówiła.



Przedstawiciele rządu konsekwentnie odmawiają komentowania treści ujawnianej korespondencji. Twierdzą, że publikowane informacje są elementem działania m.in. rosyjskich służb.