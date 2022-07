Uwięziony Nawalny powołał Międzynarodową Fundację do Walki z Korupcją

Odsiadujący wyrok dziewięciu lat pozbawienia wolności, osadzony w kolonii karnej Aleksiej Nawalny poinformował o utworzeniu Międzynarodowej Fundacji do Walki z Korupcją. W zarządzie fundacji znaleźli się między innymi Francis Fukuyama i Guy Verhofstadt.

Nawalny ogłosił powołanie fundacji na Twitterze: „Zapowiedziano i zrobiono. Mówiliśmy o tym, że Putin i jego żuliki nie zdołają zniszczyć Fundacji do Walki z Korupcją. Przeciwnie – ona przekształci się w ogólnoświatową, międzynarodową fundację. Wszystko przygotowaliśmy i zrobiliśmy zgodnie z obietnicą. Oto Anti–Corruption Foundation International (Międzynarodowa Fundacja do Walki z Korupcją – red.) ” – napisał Nawalny.



„W skład jej rady nadzorczej weszli: filozof Francis Fukuyama, były premier Belgii, eurodeputowany Guy Verhofstadt, laureatka nagrody Pulitzera Anne Applebaum (prywatnie żona byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego – red.) i Julia Nawalna (żona polityka – red.). Fundacja będzie w pełni transparentna, jej działalność jawna, a pierwszą wpłatą na jej rzecz będzie przyznana mi przez Parlament Europejski Nagroda Sacharowa (50 tys. euro). Jak zawsze liczymy na waszą pomoc i poparcie i obiecujemy, że będziemy pracować dobrze. Znacie nas” – dodał Nawalny.





1/5 No sooner said than done.



We talked about the fact that Putin and his crooks will not succeed in destroying the Anti-Corruption Foundation. On the contrary, it will become a global international foundation.