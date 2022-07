Brytyjski lekkoatleta jako dziecko przeżył traumę. „Zamykałem się w łazience i płakałem”

Wielokrotny mistrz olimpijski i świata Mo Farah został przywieziony do Wielkiej Brytanii z Dżibuti w wieku dziewięciu lat. Lekkoatleta był zmuszany do wykonywania prac domowych i opieki nad dziećmi w zamian za jedzenie – wyznał to w rozmowie z BBC.

39–letni Brytyjczyk, urodzony w Somalii, dodał, że jego nazwisko zostało zmienione na Mohamed Farah z Hussein Abdi Kahin. Fałszerstwo w dokumentach podróży dokonało się za wiedzą kobiety, której wcześniej nie znał. Na tej podstawie został przetransportowany do Wielkiej Brytanii.



Gdy przybył na miejsce, nieznajoma zabrała go do swojego domu w Hounslow w zachodnim Londynie i podarła kartkę z danymi kontaktowymi jego krewnych. Jej rodzina nie pozwalała mu chodzić do szkoły do 12. roku życia.





„Przez lata nosiłem to w sobie”

– Przez lata nosiłem to w sobie, ale jak długo można o tym milczeć? – powiedział w filmie dokumentalnym BBC, który zostanie wyemitowany w tym tygodniu.– Często po prostu zamykałem się w łazience i płakałem– dodał.

Jego nauczyciel wychowania fizycznego Alan Watkinson skontaktował się z opieką społeczną i pomógł mu znaleźć rodzinę zastępczą w społeczności Somalii po tym, jak Farah opowiedział mu swoją historię.



– Czułem, że wiele rzeczy zostało wówczas zdjętych z moich ramion i poczułem się wolny. Wtedy pojawił się Mo – prawdziwy Mo. Nie miałem pojęcia, że tak wielu ludzi przechodzi dokładnie to samo, co ja. To tylko pokazuje, jakie miałem szczęście. Naprawdę mnie uratowało to, że mogłem biegać – wyjaśnił Farah.



Lekkoatleta w maju zapowiedział zakończenie kariery po tym jak nie zdołał wywalczyć miejsca w mistrzostwach świata w Eugene. Zaznaczył, że w październiku pobiegnie w Maratonie Londyńskim.



Farah jest mistrzem olimpijskim na 5000 i 10 000 m z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016). Ma w dorobku po trzy złote medale mistrzostw świata na obu dystansach.