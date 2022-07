Terlecki o doniesieniach Onetu: Media za wszelką cenę chcą nas skłócić

Media opozycyjne usiłują za wszelką cenę jakoś podzielić nasz obóz, skłócić polityków – ocenił wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Zapewnił, że nie ma pomysłu, by dokonywać jakichś istotnych zmian w rządzie.

Premier komentuje krytykę Trzaskowskiego Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skrytykował rząd za obniżanie podatków. – Będę miał mniej pieniędzy – stwierdził polityk PO. Na jego słowa... zobacz więcej

Szef klubu PiS w Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany o doniesienia portalu Onet.pl ws. spotkań wpływowych polityków Prawa i Sprawiedliwości krytycznych wobec polityki premiera Mateusza Morawieckiego.



– Media opozycyjne usiłują za wszelką cenę jakoś podzielić nasz obóz, skłócić polityków – powiedział Terlecki.



Przyznał, że było wiele spotkań, na których również padały krytyczne uwagi pod adresem niektórych działań rządu czy premiera.



– Ale to nie znaczy, że to jest jakiś spisek czy zebranie, które ma doprowadzić do zmian. Takich zmian nie będzie – podkreślił.





Czy pozycja premiera jest zagrożona?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Można wyrazić swoje narzekania, pretensje, należy je potem przekazać premierowi czy adresatom tych narzekań, więc media przywiązują dużą wagę do spotkań, które są– dodał Terlecki.Dopytywany o przykłady tych narzekań, szef klubu PiS odpowiedział: „Choćby taka, że niektórzy ministrowie twierdzili, iż niedokładnie orientowali się w planie KPO, czyli tych funduszy europejskich, które mamy dostać w rezultacie odszkodowań za pandemię i że tu nie byli dokładnie informowani”.– Jak się orientuję, to premier wyjaśniał to i po tym się okazało, żeczy nie przywiązywali odpowiedniej wagi do dokumentów, które krążyły po ministerstwach. Różne są pola sporu – stwierdził polityk PiS.Dopytywany czy pozycja premiera nie jest zagrożona, Terlecki zapewnił, że „”.