Timmermans zmienił zdanie: Potrzebny jest powrót do paliw kopalnych

Inflacja w Holandii przekroczyła 10 proc., a kraj ma coraz poważniejsze problemy z cenami energii. Jak ocenił Frans Timmermans, bliższej zimy Europa stanie w obliczu „bardzo, bardzo silnego konfliktu i sporu” o wysokie ceny energii. Polityk apeluje, by w związku z tym dokonać czasowego powrotu do paliw kopalnych i zażegnać groźbę zamieszek.

Holenderski polityk Frans Timmermans to jeden z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, w której odpowiada m.in. za Zielony Ład.



Od lat przykręcał klimatyczną śrubę państwom takim jak Polska. Domagał się natychmiastowego odchodzenia od węgla i przechodzenia na odnawialne źródła energii lub opieranie się o dostawy gazu. Był też twarzą Fit For 55 i zwolennikiem ogromnych podatków za emisję CO2. Kontrowersje budziły jego wypowiedzi ws. Rosji - m.in. gdy przekonywał, że Władimir Putin wypełnia swoje kontrakty na dostawy gazu i nie ma powodów aby uważać, że wywiera on presją na rynek gazu i manipuluje nim.



Teraz, gdy Rosja pokazała swoje prawdziwe oblicze i wywołała światowy kryzys, Timmermans zmienia front. Publicznie ogłosił, że reakcje na wojnę muszą mieć pierwszeństwo przed polityką klimatyczną.



– Jeśli nasze społeczeństwo pogrąży się w bardzo, bardzo silnym konflikcie i walce z powodu braku energii, z pewnością nie osiągniemy naszych celów klimatycznych – powiedział Holender cytowany przez „The Guardian”.

Wiceprzewodniczący KE zaznaczył, że „społeczeństwa są na krawędzi” z powodu wysokich cen energii, inflacji oraz szybko rosnących cen żywności. Przyznał, że rosyjski dyktator używa wszystkich środków jakie ma, „aby wywołać konflikty w naszych społeczeństwach”.



Timmermans zaznaczył, że w obecnej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak oprzeć się na węglu.



– Musimy upewnić się, że nasz rynek funkcjonuje jak najlepiej, ponieważ podziały w naszym społeczeństwie pomogłyby Putinowi”.



Holenderski rząd zapowiedział już zwiększenie produkcji energii z elektrowni węglowych.





Co Timmermans mówił w ubiegłym roku?

Jeszcze pod koniec 2021 r. media obiegały szokujące tezy Timmermansa, który stawał w obronie rosyjskiego Gazpromu. Politycy w Europie alarmowali wtedy, że Rosja zaczyna manipulować cenami gazu i destabilizuje sytuację na giełdach.



– Rosja wypełnia swoje kontrakty na dostawy gazu i nie mamy powodów, aby uważać, że wywiera presję na rynek gazu i manipuluje nim – powiedział Timmermans w wywiadzie dla stacji telewizyjnej bTV w Bułgarii, cytowany przez „Wyborczą”.



Holender rozgrzeszał Władimira Putina i przekonywał, że Moskwa stara się dostarczyć maksymalne ilości gazu także do Chin, które mają problemy.



– Ale nie ma powodów uważać, że Rosja manipuluje rynkiem gazu – zapewniał Timmermans, a jego wypowiedź cytowały rosyjskie ośrodki propagandowe, w tym rosyjska agencja informacyjna TASS.