Szokujące zachowanie 25-latki. Woziła pijanego męża samochodem, ale na dachu

25-letnia kobieta woziła samochodem swojego pijanego męża po Lesznowoli pod Warszawą. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby mężczyzna nie znajdował się na dachu. Kobieta straciła prawo jazdy i odpowie przed sądem za swoje zachowanie.

Makabryczny wypadek pod Świeciem. Nie żyje 16-latek Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę we wsi Radańska pod Świeciem. W wyniku zderzenia motoroweru z samochodem osobowym zginął 16-latek... zobacz więcej

Asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie poinformowała, że funkcjonariusze otrzymali w środku nocy nietypowe zgłoszenie dotyczące upadku z dachu samochodu.



Policjanci z drogówki pojechali na miejsce wypadku. – Ciężko było uwierzyć w to, co usłyszeli od zastanych na miejscu osób – opisuje rzeczniczka.



Okazało się, że młode małżeństwo urządziło sobie przejażdżkę po Lesznowoli. – I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 25-letnia kobieta wiozła swojego męża na dachu pojazdu – dodaje.



Mężczyzna nieodpowiedzialną jazdę zakończył upadkiem i obrażeniami głowy. Okazało się, że kierująca pojazdem była trzeźwa, lecz jej „pasażer” na dachu miał ponad 2 promile alkoholu. Sprawą zajmą się teraz policjanci zespołu ds. wykroczeń. 25-latka odpowie za spowodowanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym.