PO chciałaby odwołać prezesa organu konstytucyjnego... uchwałą

Uchwała Sejmu unieważniająca wybór prezesa NBP, z wyrokiem sądu administracyjnego lub bez niego – to najczęściej wskazywane w PO metody na pozbawienie Adama Glapińskiego funkcji w banku centralnym – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Według niego Platforma Obywatelska ma w tym tygodniu pokazać ekspertyzę w sprawie wyboru prezesa NBP na drugą kadencję.

„O szczegółach jeszcze nie mówimy. To jest opinia renomowanej kancelarii prawnej; wynika z niej, że są uzasadnione wątpliwości, czy Adam Glapiński może pełnić swoją funkcję i czy decyzje podejmowane przez zarząd NBP są prawomocne” – poinformował „DGP” rzecznik PO Jan Grabiec.



„To kontynuacja linii Donalda Tuska, który na radomskiej konwencji partii na początku lipca stwierdził, że droga do odwołania szefa banku centralnego nie jest specjalnie skomplikowana i jego rząd byłby w stanie to przeprowadzić bez przyjmowania ustawy” – ocenia gazeta.



DGP wskazuje, że w „wariancie pozaustawowym w grę wchodzą dwie drogi”.



„Pierwsza zakłada przyjęcie przez Sejm uchwały unieważniającej wybór Adama Glapińskiego na fotel prezesa NBP. Byłoby to więc działanie podobne do tego, po które sięgnął PiS w poprzedniej kadencji, by zablokować sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez większość PO-PSL” – czytamy.



Druga metoda ma być podobna, „tyle że przed przyjęciem tego typu uchwały rządzący złożyliby wniosek do sądu administracyjnego”.



„To droga dłuższa i niepewna, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie. Ale jeśli nasze wątpliwości zostaną tam podtrzymane, będziemy w zupełnie innych warunkach przyjmować potem uchwałę w Sejmie” – mówi w rozmowie z KO rozmówca „DGP”.

