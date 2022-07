Chciał zrobić selfie. Wpadł prosto do wulkanu

Amerykański turysta doznał drobnych obrażeń po tym, jak wpadł do krateru Wezuwiusza. 23-latek próbował odzyskać swój telefon, którym robił selfie – donosi „The Guardian”.

Do zdarzenia doszło 9 lipca. 23-latek i jego rodzina dotarli na szczyt wulkanu Wezuwiusz i po ominięciu bramki dla odwiedzających zeszli z oficjalnie wyznaczonej trasy.



Jak podaje „The Guardian” mężczyzna chciał zrobić selfie, ale telefon wyślizgnął mu się z ręki i trafił do krateru. Turysta próbował odzyskać telefon. Stracił jednak równowagę i spadł z kilku metrów.



Przewodnicy z Wezuwiusza zjechali do krateru i wyciągnęli mężczyznę. Jak informują media, 23-latek odniósł niewielkie obrażenia. W akcje zaangażowano śmigłowiec ratownictwa górskiego.



Turysta oraz jego współtowarzysze zostali przesłuchani przez włoską policję.



Wezuwiusz to aktywny wulkan górujący nad Neapolem w południowych Włoszech.