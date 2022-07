Politycy PO ujawniają plan. „Problemem Donalda jest Lewica. Chce ją osłabić”

Po powrocie Donalda Tuska do Polski Platforma Obywatelska jeszcze ostrzej skręca w lewo. – To jest efekt lektury sondaży. Jesteśmy najmocniejsi w grupie młodych wyborców, a miażdżąca większość naszego elektoratu popiera liberalizację aborcji, związki partnerskie czy rozdział państwa od Kościoła – mówią anonimowo politycy tej formacji. Przyznają, że celem ich szefa jest zmuszenie lewicy do startu pod sztandarami PO albo rozbicie i przejęcie ich elektoratu.

Donald Tusk domaga się poszerzenia przywilejów dla LGBT i aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży. Zadeklarował, że jeśli wygra wybory, podejmie debatę o adopcji dzieci przez pary homoseksualne i rozprawi się z Kościołem katolickim.



Walcząc o przejęcie elektoratu Lewicy, szef PO poszedł jeszcze dalej i zaczął głosić hasło „mieszkanie prawem, nie towarem” oraz proponować skrócenie tygodnia pracy do czterech dni (chociaż wcześniej podnosił wiek emerytalny, krytykował programy socjalne w tym 500+ i nie zostawiał suchej nitki na wolnych niedzielach).



– Największym problemem Donalda jest dzisiaj Lewica. Dlatego pomysł jest taki, żeby konsekwentnie ją osłabiać i koniec końców sprowadzić do poziomu 4 proc. – ujawnił w rozmowie z Interią jeden z polityków formacji Tuska.



Przyznał, że dzięki temu wzrosną szanse do przejęcia części polityków Lewicy i rozbicia tej formacji. – Jesteśmy najwięksi i to daje nam handicap względem Lewicy – zaznaczył.

W rozmowie z portalem przedstawiciele Platformy nie ukrywali, że priorytetem Tuska jest stworzenie jednej listy środowisk anty-PiS, na czele której stanąłby właśnie lider PO.

– Jedna, wspólna lista to dzisiaj nasza doktryna – przyznają, chociaż większość ugrupowań opozycyjnych wypowiada się dotąd o tym pomyśle co najmniej sceptycznie.



Dla Tuska sprawa jest jednak jasna. Albo podporządkuje sobie pozostałe formacje, albo ich kosztem będzie tworzył jak najszersze światopoglądowo ugrupowanie.



– To dla Lewicy coś w rodzaju propozycji nie do odrzucenia. A, jak wiemy, Donald uwielbia składać propozycje nie do odrzucenia – przyznają politycy PO.



Odnoszą się również do ostrego skrętu PO w lewo. W latach 2005-2007 klub Platformy był formacją, której liderzy spotykali się na rekolekcjach w Łagiewnikach. Dziś nie ma dnia, aby jej przedstawiciele nie atakowali publicznie księży i instytucji Kościoła.



– To jest efekt lektury sondaży. Jesteśmy najmocniejsi w grupie młodych wyborców, a miażdżąca większość naszego elektoratu popiera liberalizację aborcji, związki partnerskie czy rozdział państwa od Kościoła. Dobrze, że w końcu zaczynamy mówić do naszego elektoratu to, co on chciałby usłyszeć, a nie to, co nam wydaje się dla niego najlepsze – oceniają politycy PO.



