Pięściaki, noże, płatki. Odkopano narzędzia praczłowieka sprzed miliona lat

Narzędzia wykonane przez człowieka przed milionem lat znaleźli naukowcy z kilku ośrodków badawczych w prowincji Cuenca, we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha, w środkowej Hiszpanii.

Jak poinformował zespół hiszpańskich naukowców kierowany przez Ignacio Martina Lermę, do odkrycia kamiennych narzędzi doszło na stanowisku archeologicznym El Pino położonym w miejscowości Carrascosa del Campo.



Wyniki prac zespołu badawczego, które zostały już opublikowane w magazynie naukowym „Journal of Archaeological Science: Reports”, dowodzą, że narzędzia te stosował praczłowiek z gatunku hominidów Homo antecessor.



Autorzy publikacji wskazali, że większość znalezionych w El Pino narzędzi to artefakty z kwarcytu, w tym m.in. pięściaki, noże oraz płatki.





Ustalono do czego służyły narzędzia

„Udało nam się ustalić, że kamienne płatki służyły do rzeźnictwa, natomiast większe elementy do ciesielstwa” – poinformował uczestniczący w badaniach archeolog Santiago Dominguez, który sprecyzował, że prace na stanowisku były prowadzone od 2014 r.Naukowiec wyjaśnił, że w trakcie wykopalisk natrafiono też na narzędzia służącektóre nie zachowały się jednak do naszych czasów.W pracach badawczych w El Pino wzięli udział archeolodzy i paleontolodzy z kilku hiszpańskich ośrodków naukowych, w tym m.in. z Uniwersytetu w Murcji, madryckiego Uniwersytetu Complutense oraz Krajowego Centrum Badań nad Ewolucją Człowieka (CENIEH) w Madrycie.