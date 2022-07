Horała o niemieckiej gospodarce: Stąd polityka „chciałbym, ale się boję”

Nacisk opinii publicznej, niemieckich mediów wymaga, żeby wspierać Ukrainę, popierać sankcje, przystępować do kolejnych działań wobec Rosji. A z drugiej strony jest twardy interes niemieckiej gospodarki, która przez całe lata była ustawiana pod dobrą kooperację gospodarczą z Rosją – powiedział w programie „#Jedziemy” wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

W TVP Info Horała pytany był decyzję Kanady w sprawie turbiny do Nord Stream 1. Przypomnijmy, już w czerwcu Gazprom znacząco ograniczył wolumen dostaw za pośrednictwem NS1.

Według Federalnej Agencji Sieci do Niemiec trafiało tylko ok. 40 proc. gazu w porównaniu do lat poprzednich.



„Zmniejszone dostawy były uzasadniane brakiem turbiny Siemens Energy, która nie mogła być dostarczona po zakończeniu jej konserwacji z Kanady do Rosji z powodu sankcji” – zauważał Bild.



Rrząd w Ottawie po naciskach Berlina zapowiedział, że zrobi wyjątek od sankcji wobec Rosji i odeśle serwisowaną w Kanadzie turbinę z powrotem do Niemiec. Tłem dla negocjacji między rządami Niemiec i Kanady było tłumaczenie strony rosyjskiej, że zmniejszanie dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 jest spowodowane m.in. pozostającą w konserwacji turbiną.



Zmiękczanie stanowiska Zachodu

W ocenie Horały „to ze strony Rosji rozmiękczanie stanowiska Zachodu i rozbijanie spójności, a w tę grę Niemcy i Kanada grają”.

Zwracał też uwagę, że polityka Niemiec oparta na specjalnych relacjach z Rosją i na tanim gazie zbankrutowała. – Agresja Rosji na Ukrainę to przekreśliła – dodał.



– Berlin stoi przed dylematem, czy zachować się dojrzale, czy przeczekać. Może tę Rosję ugłaskamy, w międzyczasie Ukraina przegra, będzie pokój, będzie można wrócić do tego, co wcześniej – komentował dodając, że to spowoduje kolejne kryzysy.



W ocenie Horały Niemcy powinny powiedzieć, że „taka polityka zbankrutowała i musimy się trwale uniezależnić od Rosji, nawet jeśli będzie to dla naszej gospodarki bolesne”.



– Okazało się, że gospodarka niemiecka nie jest taka silna, jak się wszystkim wydawało, nie jest taka innowacyjna, jej marżowość opierana była głównie na tanich surowcach energetycznych z Rosji, który mieli na znacznie lepszych warunkach niż Polska i ewentualnie tanich podzespołach z Chin – stwierdził.

Mówił też, że Niemcy w ostatnich latach pozycjonowały się jako „mocarstwo moralne”.– Te wszystkie względy, nacisk opinii publicznej, nacisk niemieckich mediów wymaga, żeby wspierać Ukrainę, popierać sankcje, przystępować do kolejnych działań wobec Rosji. A z drugiej strony jest twardy interes niemieckiej gospodarki, która przez całe lata była ustawiana pod dobrą kooperację gospodarczą z Rosją, i to są wymierne straty dla Niemiec – wyliczał.Jego zdaniem „stąd polityka »chciałabym, ale boję się« ze strony Niemiec”.