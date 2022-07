Taką emeryturę ma Lech Wałęsa. „Co to jest na apetyt byłego prezydenta?”

Lech Wałęsa kolejny raz skarży się na problemy z pieniędzmi. Byłemu prezydentowi w sytuacji finansowej nie pomogły nawet wykłady w USA, za które według medialnych doniesień zarobił ponad 200 tys. zł. – Odczuwam drożyznę, przecież nie jestem z innej gliny – zapewnia polityk. Wyznaje też, jak wysoką ma emeryturę. Wielu ta kwota może zaskoczyć.

„Super Express” podaje, że Lech Wałęsa wraca do podróży po świecie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Nie tak dawno przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie za wykłady i różne spotkania miał wziąć ponad 200 tys. zł.



Media podawały, że za samo wygłoszenie przemówienia na stoisku Agencji Rozwoju Pomorza i promocję regionu w USA otrzymał ponad 160 tys. zł.





Lech Wałęsa: Potrzebne mi pieniądze

źródło: se.pl, portal tvp.info

Według ustaleń tabloidu były prezydent Polski zamierza w najbliższym czasie udać się do Meksyku, Francji i ponownie do Stanów Zjednoczonych.Mimo tego, że Wałęsa może swobodnie dorabiać do emerytury, wciąż narzeka na brak pieniędzy i drożyznę.Próbuję zarabiać za granicą i to trochę mi wyrównuje. Teraz fotowoltaikę zakładam w domu, na wstępie trzeba wydać 150 tys. zł, więc potrzebne mi pieniądze” – mówi Wałęsa w rozmowie z „SE”.Polityk za drożyznę wini nie Rosję, która napadła na Ukrainę, co spowodowało zachwianie gospodarek światowych, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości.„Ostrzegałem przed PiS-em i przed Kaczyńskim. Jak oni mogą rządzić państwem? Demagodzy, populiści. Na Putina wszystko zrzucają, ale ludzie nie mogą się na to nabierać. Oczywiście Putin też jest winny inflacji, ale nie tylko” – zwraca uwagę.Kilka miesięcy temu media informowały, że były prezydent ma znacznie niższą emeryturę. 6 tys. zł nie wystarczy Lechowi Wałęsie na życie – donosił na początku ubiegłego roku „Super Express”.