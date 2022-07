Prezes ZUS: 14. emerytura lepsza niż dwie waloryzacje

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu emerytalnego, 13. i 14. emerytura są lepszymi rozwiązaniami niż na przykład dwie waloryzacje – mówi „Super Expressowi” prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pytano m.in. o to, kiedy ruszy wypłata 14. emerytur. „Jesteśmy w czasie przygotowywania wypłaty 14. emerytury. To kluczowe świadczenie dla 9 mln emerytur, zwłaszcza w sytuacji obecnej wysokiej inflacji” – podkreśliła Uścińska. Dodała, że wypłaty 14. emerytury rozpoczną się 25 sierpnia.



„To będzie pierwszy termin, w którym seniorzy otrzymają to świadczenie wraz z emeryturą główną. A potem 14. emerytura będzie wypłacona odpowiednio 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Wrześniowe terminy są dla osób z systemu mundurowego i osób pobierających świadczenia przedemerytalne. W przypadku systemu rolniczego, zwłaszcza przypadku osób otrzymujących świadczenie rzadziej niż raz na miesiąc, ustawodawca przewiduje wypłacenie czternastki w październiku” – poinformowała.



W wywiadzie dla „SE” prezes ZUS została zapytana, czy zamiast 13. i 14. emerytury lepsze byłyby częstsze waloryzacje. „Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo systemu emerytalnego, 13. i 14. emerytura są lepszymi rozwiązaniami niż na przykład dwie waloryzacje” – oceniła.





„Waloryzacja świadczeń jest trwałym instrumentem”

„Waloryzacja świadczeń jest trwałym instrumentem. W tym roku była ona wysoka i wynosiła 7 proc., co wiąże się z zaciągnięciem na trwałe zobowiązania w wysokości kilkunastu miliardów złotych. Tym samym będą rosły zobowiązania w kolejnych latach na wypłaty świadczeń emerytalnych. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa Funduszu Emerytalnego” – wyjaśniła prezes ZUS.