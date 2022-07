Potężna eksplozja. Trafili w rosyjski magazyn broni [WIDEO]

Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski skład amunicji w mieście Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim. Do internetu trafiły już nagrania pokazujące skalę eksplozji.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące potężną eksplozję pod Chersoniem na południu Ukrainy. Prawdopodobnie został tam trafiony rosyjski magazyn z amunicją.



W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacjach o celnych atakach Ukraińców na rosyjskie obiekty wojskowe, m.in. w Chersoniu i Czarnobajewce.



Prawdopodobnie Ukraińcy czynią znaczne postępy w wykorzystywaniu amerykańskiego systemu HIMARS.



Zobacz także: Antyukraińska broniła rosyjskiego ambasadora. Została gwiazdą artykułu Onetu



Na filmach w sieci, nagranych przez okolicznych mieszkańców, widać potężną eksplozję w Nowej Kachowce.



„Doradca szefa chersońskiej regionalnej administracji Serhij Chłań potwierdził, że ukraińskie siły zbrojne uderzyły w skład amunicji. Co za ładny widok” – przekazał na Twitterze ukraiński polityk Anton Heraszczenko.



Wcześniej media donosiły, że w ukraińskim ataku na rosyjskie magazyny w Nowej Kachowce zginęło ponad 100 osób, a około 200 zostało rannych.

Advisor to Head of Kherson administration Serhii Khlan confirmed that Ukrainian Army hit the ammunition warehouse that Russia had in Nova Kakhovka.



What a pretty sight. pic.twitter.com/AvFKeR15Zt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 11, 2022

Another Russian facility hit



About 22:20 an explosion rocked Russian-occupied Nova Kakhovka, Kherson oblast, followed by a large fire and detonations. pic.twitter.com/fX96owcxyh — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 11, 2022

��Nova Kakhovka, Ukrainian troops destroyed the ammunition depot of the Russian Armed Forces



The likely culprit is "HIMARS" pic.twitter.com/79Rb9w9vIn — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 11, 2022

źródło: Portal tvp.info

Obwodowe miasto Chersoń iod początku marca.Od kwietnia jakoby trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej.25 maja prezydentprzewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w regionach chersońskim i zaporoskim.20 czerwca lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta poinformował, że na zajętych przez wroga obszarach