Protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji do NATO już w Senacie USA

Prezydent Joe Biden przesłał do Senatu USA protokoły akcesyjne do NATO Finlandii i Szwecji. Amerykański przywódca zaapelował do senatorów o niezwłoczną ratyfikację dokumentów.

Joe Biden napisał, że pełna ratyfikacja protokołów pozwoli Finlandii i Szwecji stać się stronami Traktatu Północnoatlantyckiego. Prezydent USA tłumaczył, że zgodnie z polityką Otwartych Drzwi Sojusz może zaprosić do przystąpienia każde państwo, które jest w stanie wspierać zasady Traktatu i przyczyniać się do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.



„Finlandia i Szwecja z nawiązką spełniają te warunki” - ocenił prezydent USA i wyraził przekonanie, że Finlandia i Szwecja wniosą do Sojuszu znaczący wkład. „Przystąpienie Finlandii i Szwecji pomoże w realizacji priorytetów Stanów Zjednoczonych w NATO” – napisał Joe Biden.



Prezydent USA dodał, że biorąc pod uwagę obecne globalne uwarunkowania, zachęca wszystkich sojuszników do szybkiego działania w ich własnych procesach ratyfikacyjnych.