Iran dostarczy drony rosyjskiej armii

Stany Zjednoczone mają informacje, z których wynika, że Iran wesprze Rosję w działaniach wojennych na Ukrainie, dostarczając jej znaczną liczbę dronów, w tym także uzbrojonych - powiedział doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

WOJNA NA UKRAINIE



– Nasz wywiad wskazuje, że rząd irański przygotowuje się do dostarczenia Rosji nawet kilkuset dronów, w tym bezzałogowych samolotów bojowych, w bardzo krótkim czasie – wyjaśnił Sullivan podczas briefingu prasowego w Waszyngtonie. Jak podkreślił, informacje te „wskazują również, że Iran przygotowuje się do szkolenia żołnierzy rosyjskich w zakresie obsługi tych dronów, a pierwsze szkolenia miały już rozpocząć się na początku lipca”.



AFP zwraca uwagę, że irańskie drony były już wykorzystywane przez jemeńskich rebeliantów Huti w atakach na cele w Arabii Saudyjskiej. Francuska agencja podkreśla też, że drony odgrywają ważną rolę podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, m.in. w operacjach rozpoznawczych oraz w atakach rakietowych i bombardowaniach.



Według doradcy prezydenta Joego Bidena Rosja w znacznej mierze nie zrealizowała swoich celów na Ukrainie, m.in. nie udało jej się zająć stolicy kraju, Kijowa, i doprowadzić do likwidacji państwa ukraińskiego. Jake Sullivan podkreślił, że podstawowym celem strategii USA jest „zapewnienie Ukraińcom jak najmocniejszej pozycji na polu bitwy, tak aby mieli silną pozycję w negocjacjach (z Rosją), gdy nadejdzie dyplomacja”.