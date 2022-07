Siedem osób oskarżonych o produkcję podrabianych papierosów w Częstochowie

Niespełna pięć miesięcy po odkryciu w Częstochowie fabryki podrabianych papierosów podkarpackie „pezety” oskarżyły siedem osób o współpracę z gangiem tytoniowym. Cała siódemka wpadła na gorącym uczynku podczas produkcji kolejnej partii papierosów.

Zlikwidowanie 1 lutego fabryki podrabianych papierosów w Częstochowie, było zwieńczeniem kilkumiesięcznego śledztwa policjantów rzeszowskiego zarządu CBŚP. Z ich ustaleń wynikało, że jeden z gangów kontrolował manufakturę.



W niej co kilka tygodni wytwarzano duże partie towaru. Po sprzedaniu go odczekiwano jakiś czas, aby zminimalizować ryzyko wpadki.



Fabryka działała w specjalnie wygłuszonym magazynie z własnym źródłem zasilania. Kiedy do hali wkroczyli funkcjonariusze CBŚP i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, właśnie trwała produkcja kolejnej partii nielegalnych papierosów.

Przejęty towar wstępnie oszacowano na kwotę około miliona złotych. Przestępcy zdążyli wyprodukować ledwie 3,5 tys. papierosów.

Błyskawiczne śledztwo

Pięć miesięcy później zakończono śledztwo przeciwko tym podejrzanym.– Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie– powiedział prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.– Siódma osoba odpowie za pomocnictwo do wytwarzania wyrobów tytoniowych. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności – wyjaśnił prokurator.Dwóch oskarżonych przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło obszerne i szczegółowe wyjaśnienia.