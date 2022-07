Skutki wojny na Ukrainie. Konferencja unijnych ministrów

Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej rozmawiali w Pradze o skutkach wojny na Ukrainie. Unijna komisarz Ylva Johansson przekazała, że od początku rosyjskiej agresji na terytorium Unii Europejskiej uciekło przed wojną 6,7 mln osób. Ponad 3 mln uchodźców wróciło na Ukrainę. Jak podkreśliła Johansson, Czechy wraz z Polską i Estonią przyjęły najwięcej uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców.

WOJNA NA UKRAINIE



Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreśliła, że Unia musi przygotować się na zagrożenia wynikające z sytuacji na Ukrainie.



– Handel bronią, ludźmi i narkotykami. Przenikanie terrorystów i ekstremistów, a także cyberprzestępczość. Musimy być na to gotowi. Wiemy, że musimy działać wraz z Ukrainą i Mołdawią – powiedziała komisarz.



W posiedzeniu uczestniczyli ministrowie spraw wewnętrznych Ukrainy i Mołdawii. Podpisano porozumienie o utworzeniu w Kiszyniowie platformy do walki z przestępczością zorganizowaną na terytorium Mołdawii. Będzie ona skupiać unijnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa.



Czeski minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan powiedział, że w trakcie spotkania podjęto również temat walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.