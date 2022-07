Zełenski apeluje i mówi o Polsce. „Najwyższy poziom zaufania i współpracy”

Osiągnęliśmy w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy – oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Skomentował w ten sposób wniesiony tego dnia do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie dla obywateli Polski na Ukrainie.

Przypomnijmy – to prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł w poniedziałek do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie. Jak podkreśla jego biuro, projekt ustawy o „prawnych i socjalnych gwarancjach” dla obywateli Polski na Ukrainie to znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach rosyjskiej agresji zbrojnej oraz realizacja zasady wzajemności.





Specjalny status Polaków na Ukrainie

źródło: PAP, portal tvp.info

Zaznaczono, że przewiduje on analogiczne prawa i gwarancje do tych, przyjętych w marcu w Polsce w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent UkrainyW opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu ukraiński prezydent zaapelował do deputowanych o „maksymalnie sumienne” podejście do skierowanego projektu.– Osiągnęliśmy w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy, nie tylko jeśli chodzi o ostatnie dziesięciolecia, ale o wiele pokoleń naszych narodów. I musimy wzmacniać nasze stosunki we wszystkich sferach – podkreślił szef państwa.