Zacharowa nazywa Wałęsę „rzeźnikiem z Rostowa”

Były prezydent Polski udzielił wywiadu dla francuskiej stacji LCI. Lech Wałęsa proponuje, żeby Zachód poszedł dalej niż tylko wyzwolenie Ukrainy, ale także „wyzwolił Rosję”. Jego zdaniem populacja Rosji nie powinna przekraczać 50 mln ludzi. Wypowiedź Wałęsy stałą się pretekstem dla rzeczniczki rosyjskiego MSZ, która zamieściła komentarz w mediach społecznościowych.

Zdaniem byłego prezydenta „nawet jeżeli Ukraina wygra wojnę to za 5 lat i tak pojawi się nowy Putin”. Receptą, wg Lecha Wałęsy, byłoby „wymuszenie zmiany ustroju”. Oprócz tego światowe bezpieczeństwo byłoby w stanie zapewnić jedynie „rozczłonkowanie Rosji”.



– Powinniśmy byli obalić Rosję. Ale Gorbaczow był na to za sprytny. Mówiliśmy sobie wtedy: Był Stalin, Breżniew, ale Gorbaczow jest miły. Więc zostawiliśmy ich w spokoju. Rosja czekała na niespokojne czasy, a teraz chce kontynuować jak od wieków i nadal anektować narody do swojego imperium. To był wtedy nasz błąd. Chciałem zrobić inaczej, ale mi nie pozwolili.

�� L'#Ukraine peut-elle être l'Afghanistan de la #Russie ?



��️ Lech #Walesa, ancien président Polonais

"Même si l'Ukraine gagne la guerre, dans 5 ans, nous aurons la même chose, dans 10 ans, on aura un autre #Poutine qui surgira."



�� #Le20hdeDariusRochebin pic.twitter.com/bYcOrPkWDK — LCI (@LCI) July 9, 2022

Zacharowa porównuje Wałęsę do „Rzeźnika z Rostowa”

źródło: lefigaro.fr

Wypowiedź Lecha Wałęsy stała się pretekstem dla rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Opublikowała na telegramie wpis odnoszący się do wywiadu Wałęsy. Porównuje w nim byłego prezydenta Polski do Andrieja Czikatiło, ukraińskiego seryjnego gwałciciela i mordercy, który dopuszczał się również kanibalizmu.„Argumenty w stylu maniaka, ukraińskiego nacjonalisty Czikatiło, który między fizyczną redukcją populacji a jedzeniem rozczłonkowanych marzył o »życiu jak w Polsce«” – napisała Zacharowa.