Antyukraińska aktywistka, która broniła rosyjskiego ambasadora, została gwiazdą artykułu Onetu

Najpierw broniła rosyjskiego ambasadora w Polsce Siergieja Andriejewa po tym, jak został oblany czerwoną substancją podczas próby złożenia kwiatów pod Cmentarzem-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w sowieckim dniu zwycięstwa. W niedzielę próbowała zakłócić spotkanie Beaty Szydło w Tarnowskich Górach. Onet uczynił z Marty Gniłki-Jastrzębskiej bohaterkę tekstu i… dziennikarkę.

W niedzielę Beata Szydło odwiedziła gminę Miedźna w województwie śląskim. W miejscowości Wola spotkała się mieszkańcami. Kiedy przyszedł czas pytań, do głosu próbowała dojść Gniłka-Jastrzębska.





Aktywistka do Szydło: Czy partia rządząca zaostrza konflikt z Rosją?

Znana z antyukraińskiej retoryki i obrony ambasadora Rosji, Marta Gniłka-Jastrzębska oskarża Polskę o „zaostrzanie konfliktu z Rosją”.



– Ja mam pytanie odnośnie tego, co pani teraz powiedziała. Czy to nie jest tak, że partia rządząca tak jakby zaostrza konflikt z Rosją? – zapytała.Gniłka-Jastrzębska próbowała także przeszkadzać Szydło, gdy ta mówiła o transformacji energetycznej.– To jest kpina, co pani opowiada, to są kłamstwa – krzyczała w stronę byłej premier, po czym wyszła z sali.Onet zrelacjonował wydarzenie w tekście pt. „Awantura na spotkaniu z Beatą Szydło. Dziennikarka nie wytrzymała”.Aktywistka nie była jedyną osobą, która próbowała zakłócić spotkanie z Szydło. Tak zachowywał się mężczyzna, który domagał się likwidacji 13. emerytur.W poniedziałek wieczorem do sprawy odniosła się Szydło.„Niektóre media robią bohaterów z prorosyjskich prowokatorów próbujących zakłócać moje spotkania. Radzę redaktorom się zastanowić, czy niechęć do PiS nie sprowadza ich na pasek Moskwy” – napisała na Twitterze.

W internecie ciężko znaleźć jakiekolwiek artykuły napisane przez Gniłkę-Jastrzębską. Można za to natrafić na jej komentarz do sytuacji, która miała miejsce 9 maja.



W tym dniu przedstawiciele rosyjskiej ambasady z Siergiejem Andriejewem na czele próbowali złożyć wieńce na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Uniemożliwili im to licznie przybyli demonstranci w większości z ukraińskimi flagami, którzy przywitali Rosjan m.in. okrzykami: „faszyści” i „zabójcy”.



Andriejew został oblany czerwoną substancją i wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji wrócił do służbowego auta, który otoczyli demonstranci.



To wydarzenie komentowała w mediach społecznościowych m.in. Gniłka-Jastrzębska.

Antyukraińskie komentarze bohaterki Onetu

Tak mówiła w nagraniu o Ukraińcach, którzy uciekli do Polski przed rosyjską armią: – Doszło do tego, że nasi goście, których zaprosiliśmy, bo chcieli spokoju i oderwania od tego, co się dzieje, bezpieczeństwa, wzięli swoje flagi, sztuczną krew i poszli się bić o wieńce. Poszli obrzucać delegatów z immunitetem. Krzyczeć na nich, wpychać im swoje flagi i obwiniać ich o wszystko. Gościom, którym nie podoba się spokój, to mogą pojechać tam skąd przyszli – powiedziała.– Gdzieś tam się już tworzą getta. Oni biegają po 15–20 osób i straszą naszą młodzież, atakują postronne osoby. To są sprawy, które zdarzają się codziennie, ale my o nich nie słyszymy, bo rząd nie jest na tym etapie, żeby propagować takie rzeczy. Oni (polski rząd – przyp. red.) chcą przyjmować (uchodźców z Ukrainy – przyp. red.) jakieś unie jeszcze robić z Ukrainą – stwierdziła.