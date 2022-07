Kiedy odbędą się wybory samorządowe? Sekretarz PiS: Trwają konsultacje

Wybory samorządowe powinny odbyć się jesienią 2023 roku, ale pojawiają się opinie, że należałoby je przełożyć na wiosnę kolejnego roku. – Decyzji politycznej nie ma, ale analizujemy tę sytuację i optymalnym rozwiązaniem byłoby przeniesienie wyborów samorządowych na wiosnę 2024 r., ale w tej sprawie konsultujemy to z Pałacem Prezydenckim – powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski w stacji „Siódma 9” dodał, że decyzja odnośnie terminu wyborów samorządowych zależy od prezydenta. Dlaczego korzystniejsze byłoby przeniesienie głosowania na wiosnę?



– Chodzi głównie o względy logistyczne, bo wybory samorządowe są jeszcze większe niż parlamentarne i przeprowadzenie obu w jednym terminie mogłoby spowodować chaos, a jak jest zamieszanie, to zawsze to ryzyko błędu, a to daje paliwo do oskarżeń – uzupełnił.



Dla sekretarza generalnego PiS idealnym scenariuszem byłoby zbudowanie wokół propozycji przeniesienia wyborów samorządowych ponadpartyjnego porozumienia. Jego zdaniem nie ma na to jednak większych szans.



– Patrząc na ostatnie 6,5 roku w polskiej polityce, to mogę powiedzieć, że nie spodziewam się takiego scenariusza, ale raczej, że będzie to kontestowane przez część opozycji, w tym na pewno przez PO. Dlaczego tak jest? Mogę to odwrócić w drugą stronę i powiedzieć, że być może KO obawia się, że w wyborach parlamentarnych wystartowaliby prezydenci dużych miast i w przypadku uzyskania mandatu powstałyby wakaty. Może to obawa, że odsłaniają te miejsca. To znaczy, że totalna opozycja zakłada, że wybory wygra PiS, bo komisarzy powołuje premier rządu. Daj Panie Boże, żeby się tak stało – mówił.

Polityk był także pytany o ewentualną zmianę ordynacji wyborczej. Jak stwierdził, „decyzji jeszcze nie ma”.– Mogę stwierdzić z 99-proc. pewnością, że w tej kwestii nie powinna się pojawić taka inicjatywa z naszej strony – zastrzegł.