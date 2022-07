Ewakuacja w centrum Warszawy. „Sytuacja jest bardzo poważna”

W okolicy budynku przy Krakowskim Przedmieściu 64 policja ewakuowała uczestników zgromadzenia i osoby przebywające w promieniu 200 metrów. Policja informuje, że „mężczyzna wyjął z plecaka i położył na ziemi niebezpieczny przedmiot” i apeluje o omijanie tego rejonu stolicy. Jak ustalił portal tvp.info, sprawcą jest mężczyzna narodowości polskiej pochodzący z Mazowsza.

– Mężczyzna wyjął z plecaka i położył na ziemi niebezpieczny przedmiot. Na miejscu pracują pirotechnicy – powiedział Polskiej Agencji Prasowej nadkom. Sylwester Marczak. Jak przekazała stołeczna komenda policji na Twitterze, „pocisk został zabezpieczony przez pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego policji”. „Obecnie znajduje się on w beczce do przewozu materiałów wybuchowych" – dodano.



„Z zatrzymanym 31-latkiem trwają czynności. Mężczyzna był wcześniej notowany” – napisała policja. Na miejscu są też antyterroryści. Ewakuowano zarówno uczestników odbywającego się właśnie zgromadzenia, jak i wszystkie osoby w promieniu 200 m.



– Sytuacja jest bardzo poważna i apelujemy o omijanie tego rejonu – powiedział rzecznik stołecznej policji nadkom. Marczak.



– W zgromadzeniu bierze udział ok. 350 osób, w pewnym momencie pojawia się mężczyzna, który wyciąga z plecaka pocisk, a następnie kładzie go na deptak. W tym przypadku następuje szybkie działanie ze strony ochrony policji; mężczyzna jest zatrzymany, trafia do jednej z komend i tam są wykonywane z nim dalsze czynności, które będą kontynuowane w najbliższych dniach – relacjonował w poniedziałek wieczorem podczas konferencji prasowej nadkom. Marczak, dodając, że „na miejscu działali policyjni pirotechnicy, którzy uznali, że pocisk jest niebezpieczny dla osób”. – Uznano, że jest to pocisk niebezpieczny, stwarzający realne zagrożenie dla życia i zdrowia – dodał policjant.



Jak też wskazał, w związku z zagrożeniem ewakuowano ludzi zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu oraz wszystkich znajdujących się w okolicznych lokalach gastronomicznych.



Przekazał też, że pocisk został wywieziony, a ruch został przywrócony.





Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Ze względu na ewakuację na Krakowskim Przedmieściu są duże utrudnienia w komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje skierowano na objazdy.Utrudnienia wystąpiły w kursowaniu autobusów linii 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518.

„Z powodu zamknięcia ruchu kołowego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku Królewska – Miodowa autobusy wymienionych linii autobusowych kierowane są trasami objazdowymi przebiegającymi najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.