Specjalny status Polaków na Ukrainie. Müller: Ułatwi współpracę w przyszłości

W ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w Kijowie, ustalono, że taki projekt będzie przestawiony przez stronę ukraińską – mówił rzecznik rządu Piotr Müller komentując projekt ustawy o specjalnym statusie dla obywateli Polski na Ukrainie. Ma to pozwolić na łatwiejszą współpracę w przyszłości – dodał.

– W ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbywały się w Kijowie ustalono, że taki projekt będzie przedstawiony przez stronę ukraińską. Jego celem jest stworzenie analogicznych rozwiązań do tych obowiązujących w Polsce. Ma to pozwolić na łatwiejszą współpracę gospodarczą i społeczną w przyszłości. Jest to w szczególności istotne w kontekście planów odbudowy Ukrainy oraz polskiej roli w tym obszarze – powiedział PAP Müller.



Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala odbyły się w Kijowie 1 czerwca. Polski rząd był pierwszym od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł w poniedziałek do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o specjalnym statusie - prawnych i socjalnych gwarancjach - dla obywateli Polski na Ukrainie - poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Ukrainy.

źródło: pap

Ustawa nosi nazwę „O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy”.Jak podkreśliło biuro prezydenta, na znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji zbrojnej oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności projekt przewiduje ustanowienie praw i gwarancji dla obywateli Polski przebywających na Ukrainie, które są analogiczne do tych przyjętych w Polsce w ramach ustawy z 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.