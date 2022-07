Prezes IPN: Przez prawdę i dialog Polakom i Ukraińcom uda się dojść do prawdziwej przyjaźni

Zmierzenie się z historią doprowadzi do upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Przez prawdę i dialog Polakom i Ukraińcom uda się dojść do prawdziwej przyjaźni – powiedział dr Karol Nawrocki w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.

Zdaniem prezesa IPN wielkim krokiem do pełnego pojednania obu narodów jest pomoc udzielana przez Polaków Ukraińcom po rosyjskiej inwazji na ten kraj. – Ta przyjaźń jest zmaterializowana wielkim sercem wszystkich Polaków wobec narodu ukraińskiego, który cierpi na skutek agresji – powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes IPN Karol Nawrocki. W jego opinii symbolem tego procesu są słowa przytaczane podczas dzisiejszych uroczystości na Skwerze Wołyńskim w Warszawie „nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.



– Zmierzenie się z historią doprowadzi do upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Przez prawdę i dialog Polakom i Ukraińcom uda się dojść do prawdziwej przyjaźni – ocenił. Dodał, że potwierdzeniem pojednania będzie stworzenie na Wołyniu cmentarzy, na których w przyszłości spoczną pomordowani w 1943 roku Polacy.



11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Święto związane jest z rocznicą wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim.





Zobacz także: Prezes IPN: Prowadźmy skuteczną politykę pamięci

Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. #Pamiętamy pic.twitter.com/JBhtMrCWFH — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 11, 2022

�� Premier @MorawieckiM złożył dziś kwiaty przed tablicami pamięci ⤵️

➡️ Weroniki Wąsik „Wery”

➡️ Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach

➡️ obrońców polskiej ludności poległych w walce z OUN-UPA

➡️ pomordowanych oraz uchodźców przed terrorem i zagładą z rąk OUN-UPA pic.twitter.com/aqBz1sQstS — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 11, 2022

Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach m.in. w Porycku (dziś Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych, często z setkami wiernych w środku.

Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią; gwałcono kobiety.



Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia, 11 lipca, mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starcy. Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tysięcy Polaków.



Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordach polskich sąsiadów. OUN-UPA nazywała swoje działania „antypolską akcją”.

#wieszwiecej Polub nas

Poszukiwania miejsc spoczynku ofiar totalitaryzmu

🎥 Premier @MorawieckiM wziął udział w 79. obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa.



💬 "Dziś Ukraina widzi doskonale, że tylko na fundamencie prawdy można budować przyszłość".



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/hyqXQH4hmM pic.twitter.com/iignuRvRQE — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 11, 2022

To określenie ukrywało zamiar, jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków. Za przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej bezpośrednią odpowiedzialność ponosi główny dowódca UPA, Roman Szuchewycz.Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz dyrektor Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy dr Arunas Bubnys podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku ofiar totalitaryzmów.

Podczas konferencji prasowej w Centralnym Przystanku Historia IPN w Warszawie dr Nawrocki przywołał słowa jednego z wodzów indiańskich Józefa „Grzmota”, który mówił, że „nie porzuca się ziemi w której pochowane są kości naszych ojców”.



Wyjaśnił, że taki jest cel porozumienia zawieranego z Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, ponieważ obie strony dążą do tego, aby żadna z ofiar systemów totalitarnych nie została zapomniana. Jako przykład dotychczasowej współpracy wymienił poszukiwania zamordowanych przez NKWD w latach 1945-1946 na terenie dawnego majątku Tuskulanum w Wilnie. Według szacunków litewskich historyków w Tuskulanach pogrzebanych zostało 767 osób, w tym 559 Litwinów i 52 Polaków, zamordowanych przez NKWD w latach 1944-1947. Wśród nich znaczącą część stanowią żołnierze Armii Krajowej.



Prezes IPN przypomniał, że współpraca z CBLiROML w zakresie poszukiwań archiwalnych i badań historycznych trwa już od kilkunastu lat. Dodał, że dzięki niej udaje się zlokalizować nieznane miejsca pochówku osób, które zginęły w walkach z nazizmem i komunizmem.





Podkreślił, że system sowiecki „nie rozróżniał narodowości, zarówno w teoriach jak i swoim czynie”. Dodał, że w kontekście zbrodni popełnianych przez Rosję na Ukrainie polsko-litewskie porozumienie nabiera szczególnego wymiaru. – A co nasze spotkanie czyni aktualnym i jest przerażające to fakt, że mapa sowieckiego terroru sprzed 80 lat dzisiaj stanowi mapę zagrożenia dla współczesnej Europy i współczesnego świata – powiedział dr Karol Nawrocki.

Wiceprezes IPN dr M. #Szpytma odwiedził zespół @PoszukiwaniaIPN, który rozpoczął miesięczny pobyt na Litwie����, aby odnaleźć szczątki polskich żołnierzy poległych w latach 1914-45. Aktualnie prace trwają w miejscowości Kijany, gdzie poszukiwana jest zaginiona mogiła żołnierza AK. pic.twitter.com/NL65z81lVR — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) July 11, 2022

���� Badanie odbywa się metodą odwiertów geologicznych, która pozwala na dokładne sprawdzenie weryfikowanego obszaru. Dotychczas wykonano ponad tysiąc odwiertów.

W pracach biorą udział wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen. #Litwa #Kijany pic.twitter.com/st5rQ5bNEi — Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) July 11, 2022

The IPN Deputy Head Mateusz Szpytma paid a visit to the @PoszukiwaniaIPN team which began a month-long stay in Lithuania to find the remains of Polish soldiers. Work is currently underway in the Kijany village, where a missing grave of a Home Army soldier is being searched for. pic.twitter.com/ryzRPPvQ4c — Institute of National Remembrance (@ipngovpl_eng) July 11, 2022