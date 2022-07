Wiceprezes NBP o prognozach dot. inflacji i presji na banki [WIDEO]

Narodowy Bank Polski prognozuje, że w końcu przyszłego roku inflacja spadnie do poziomu około 6,7 proc. – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” wiceprezes NBP prof. Marta Kightley. Ekonomistka i nauczycielka akademicka wskazywała, że obecne działania banku centralnego, w tym m.in. podnoszenie stóp procentowych, są nakierowane na „schłodzenie” rynku kredytowego. Wyjaśniła też, jak emisja obligacji wpływa na banki komercyjne, zmuszając je do podwyższania oprocentowania depozytów.

Inflacja w Polsce w czerwcu 2022 pobiła rekord sprzed 25 lat i wyniosła 15,6% – potwierdził na początku lipca Główny Urząd Statystyczny. Więcej o wzroście cen, mających na niego wpływ globalnych czynnikach i porównaniu z innymi gospodarkami – pisaliśmy w tym artykule.





Inflacja w Polsce. Prognozy ekonomistów NBP

Banki podzielą się zyskami z kredytów?

W poniedziałek na antenie TVP Info najnowsze prognozy dot. inflacji i perspektyw jej spadku przedstawiła wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, ekonomistka prof. Marta Kightley.– Według danych, jakie mamy na dzień dzisiejszy, szczyt inflacji będziemy mieć w czasie tych wakacji, tj. lipiec–sierpień. I to nie powinno być już dużo więcej niż ten odczyt z czerwca (15,6 proc. – red.) – powiedziała ekspertka.Z szacunków banku centralnego wynika, że następnie inflacja będzie powoli obniżać się jeszcze w tym roku, a następnie – jeśli, wskazywała prof. Kightley, zostanie utrzymana tarcza antyinflacyjna rządu – to wtedy z „radykalniejszym spadkiem inflacji” będziemy mieć do czynienia w przyszłym roku.– Na koniec przyszłego roku to będzie prawdopodobnie około 6,7 proc. Następnie w 2024 r. znajdziemy się, już pod koniec roku, w naszym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego (wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) – oceniła wiceprezes NBP zaznaczając, że są to prognozy oparte na dostępnych dziś danych.Wskazywała przy tym, że działania NBP są nakierowane na to, by „schłodzić” rynek kredytowy, a także wpłynąć na banki komercyjne, by „podzieliły się” nadmiernym zyskiem z wysokiego oprocentowania kredytów.– Mamy antyinflacyjne, oszczędnościowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa, w zeszłym miesiącu był rekordowy popyt na te obligacje. Więc mechanizm działa w ten sposób, że ponieważ są emitowane takie obligacje, to. I wyraźnie widzimy, że to oprocentowanie depozytów zaczyna być podnoszone również na te stare depozyty – powiedziała na antenie TVP Info wiceprezes Narodowego Banku Centralnego.Dodała przy tym, że stropy procentowe z jednej strony powodują, że spread banków jest większy – czyli więcej zarabiają – ale w sytuacji chłodzenia gospodarki banki będą też ostrożniejsze w udzielaniu kredytów.