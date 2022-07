Pierwsza dama spotkała się z seniorami. Wśród tematów bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem rozmawiała w poniedziałek z seniorami o zagrożeniach i wpływie kondycji psychofizycznej na bezpieczeństwo ruchu drogowego – poinformowała Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W Młodocinie Większym w powiecie radomskim miało miejsce spotkanie w ramach projektu ITD „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego”.

Jak przekazał GITD, Klub Senior+ z Młodocina Większego na Mazowszu dołączył w poniedziałek do projektu edukacyjno-informacyjnego Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego”, który jest skierowany do kierowców, pieszych i rowerzystów powyżej 60. roku życia.



– Z ogromną radością powitałam ten nowy projekt, ponieważ my wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, niezależnie od wieku i niezależnie od stanu zdrowia. Rzeczą zupełnie naturalną jest fakt, że z wiekiem, ale też ze względu na stan zdrowia, nasza kondycja psychomotoryczna się zmienia, zmienia się nasza percepcja i czas reakcji – mówiła małżonka prezydenta Andrzeja Dudy.



Jak dodała pierwsza dama, „ważna jest nasza wiedza na temat przepisów – zwłaszcza, że przepisy się zmieniają, więc warto być na bieżąco”.





Podczas rozmów poruszono takie kwestie jak – wpływ kondycji kierującego na bezpieczeństwo jazdy, nowe przepisy i najważniejsze zasadach brd. „Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i projekcji graficznych przedstawiono m.in.: zasady tworzenia korytarzy życia, zachowania się pojazdu na drodze przy różnej prędkości i w różnych warunkach atmosferycznych, a także zasady obowiązujące pieszych” – podano na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.– Osoby powyżej 60. roku życia są uczestnikami ruchu drogowego najbardziej zagrożonymi wypadkami oraz ich negatywnymi skutkami. Dlatego opracowaliśmy ten projekt i chcemy spotkać się z jak największą grupą seniorów. Edukujemy, ostrzegamy, ale i informujemy o nowych przepisach. Chcemy, żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno piesi, rowerzyści, kierowcy – niezależnie od wieku – znali przepisy ruchu drogowego – powiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.Jak wskazał, „warto zapoznać się z nowymi przepisami, tym bardziej, że dziś seniorzy to bardzo aktywna grupa społeczna”.