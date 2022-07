Specjalny status dla Polaków. Projekt ustawy w ukraińskim parlamencie

Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie – poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Ukrainy. Ukraiński przywódca przyznał także Przemyślowi honorowy tytuł Miasta-Ratownika za „bezprecedensową solidarność”.

Jak podkreśliło biuro prezydenta, na znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji zbrojnej oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności projekt przewiduje ustanowienie praw i gwarancji dla obywateli Polski przebywających na Ukrainie, które są analogiczne do tych przyjętych w Polsce w ramach ustawy z 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.



Honorowy tytuł Miasta-Ratownika dla Przemyśla

Opracowany z inicjatywy prezydenta Ukrainy projekt przewiduje m.in. możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy obywateli Polski i członków ich rodzin przez 18 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia ustawy. Polacy otrzymają też prawo do pracy, możliwość wykonywania działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych, korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Przewidziano też pewne wypłaty socjalne.Wcześniej w poniedziałek prezydent RP Andrzej Duda poinformował o skierowaniu przez prezydenta Zełenskiego do parlamentu projektu ustawy o nadaniu Polakom specjalnego statusu na Ukrainie. – Dzisiaj Ukraina poprzez ten akt i poprzez gest prezydenta składa symboliczne zaproszenie: „Wy jesteście tutaj na szczególnych prawach witani”. Niechże to też będzie dla nas jakimś znakiem, w tych wszystkich sprawach, o których mówić często trudno – powiedział Andrzej Duda.Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał miastu Przemyśl honorowy tytuł Miasta-Ratownika – poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Ukrainy.W komunikacie podkreślono, że tytuł przyznano za „bezprecedensową solidarność miejscowych władz, mieszkańców i wolontariuszy Przemyśla z ukraińskim narodem, wszechstronną ogromną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni byli do opuszczenia ojczyzny wskutek zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej, oraz silne wsparcie Ukrainy w obronie jej niepodległości i suwerenności”.Wcześniej w ten sposób uhonorowany został przez stronę ukraińską Rzeszów.