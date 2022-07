Melnyk w rocznicę rzezi wołyńskiej: Nie dajmy wbić klina między Polskę a Ukrainę

Ustępujący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk napisał na Twitterze w rocznicę rzezi wołyńskiej: „Chciałbym uczcić polskie ofiary II wojny światowej. Polska ucierpiała w szczególny sposób podczas tyrańskich rządów nazistów i Sowietów”. „Dziś nikomu nie możemy pozwolić na wbijanie klina między naród polski i ukraiński” – zaznaczył.

We wpisie ustępującego ambasadora Ukrainy w Niemczech Andrija Melnyka można przeczytać m.in.: „Drodzy polscy przyjaciele, w tę rocznicę chciałbym uczcić polskie ofiary drugiej wojny światowej. Polska ucierpiała w szczególny sposób podczas tyrańskich rządów nazistów i Sowietów. Dziś nikomu nie możemy pozwolić na wbijanie klina między naród polski i ukraiński”.



Wpis dyplomata zilustrował wspólnym zdjęciem prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego.



W ostatnim czasie Melnyk był krytykowany za wypowiedzi o ukraińskim nacjonaliście Stepanie Banderze. W rozmowie z niemieckim dziennikarzem został m.in. zapytany o masakry polskiej ludności, którymi miał dowodzić lider Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.



Ze słów ambasadora wynikało, że uważa go za bohatera. Miał powiedzieć, że we wskazanym okresie dochodziło zarówno do masakr Polaków, jak i Ukraińców. – To była wojna – stwierdził polityk. Słowa te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony polskiej.

Liebe polnische Freunde,

an diesem Jahrestag möchte ich Ihre Opfer des Zweiten Weltkrieges würdigen ����Polen hat besonders gelitten während der Gewaltherrschaft der Nazis & Sowjets. Heute werden wir keinem erlauben, einen Keil zwischen das ukrainische & polnische Volk zu treiben pic.twitter.com/GqyFrjKUhY — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) July 11, 2022

Melnyk odwołany z funkcji ambasadora Ukrainy w Niemczech

W rozmowie z dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Andrij Melnyk potwierdził, że za kilka tygodni opuści Niemcy i wróci wraz z rodziną do Kijowa.



– Byłem dwa razy na placówce w Niemczech. Łączą mnie z tym krajem bliskie relacje, które jednak nie zawsze rysowały się w przyjaznych barwach – przyznał.



Przedstawiciele ukraińskiego rządu utrzymują, że decyzja o zwolnieniu Andrija Melnyka z funkcji ambasadora Ukrainy w Berlinie nie ma nic wspólnego z jego stylem pracy. Po powrocie do ojczyzny 46-letni dyplomata miałby objąć tekę jednego z trzech wiceszefów ukraińskiego MSZ, co byłoby równoznaczne z awansem.



Te deklaracje nie ucięły jednak spekulacji na temat jego odwołania. Media przypuszczają, że Kijów zdobył się na ten krok, aby nie obciążać relacji z Polską. – Wszyscy jesteśmy ludźmi, a gdy popełniam błędy, próbuję je naprawić – zapewnił Andrij Melnyk.