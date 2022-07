„Elementarna rzetelność” w sprawie ochrony polskich granic. Tusk kontra Tusk [WIDEO]

W czasie niedawnej wizyty w Kołobrzegu lider PO Donald Tusk został zapytany o budowę zapory na granicy z Białorusią. Stwierdził, że nigdy nie był przeciw, a jedynie „zgłaszał wątpliwości”, czy rząd jest w stanie skutecznie zapobiegać nielegalnej imigracji. Zaapelował przy tym o „elementarną rzetelność” i sprawdzenie, jak w przeszłości komentował „sytuację na granicy”.

Pytanie wobec byłego premiera nie było przypadkowe, bo – rzeczywiście, jak sam wspomniał – wielokrotnie wypowiadał się na temat powstającej zapory, a wcześniej także samego kryzysu migracyjnego. Teraz został poproszony o komentarz, ponieważ parlament Finlandii w ubiegłym tygodniu zdecydował o budowie zapory na granicy z Rosją. Finowie tłumaczą to koniecznością ochrony m.in. przed próbą wykorzystania imigrantów do destabilizacji sytuacji w tym kraju.





Donald Tusk o murze na granicy

Wcześniejsze komentarze projektu budowy zapory

Tusk o imigrantach: Biedni ludzie, którzy szukają miejsca na ziemi

Reporter TVP3 Szczecin zapytał lidera PO, który był w Kołobrzegu, o zasadność budowy zapory na granicy z Białorusią, w kontekście podobnych rozwiązań w Finlandii.– Akurat taka elementarna rzetelność, gdyby towarzyszyła niektórym mediom, szczególnie tzw. mediom publicznym, taka zwykła rzetelność wystarczyłaby, żeby sprawdzić, jak komentowałem sytuację na granicy, potrzebę pilnowania granicy za wszelką cenę, walki z nielegalną migracją – odpowiedział Donald Tusk, przewodniczący PO.Dalej przekonywał, że sam nie był przeciwnikiem budowy zapory, a jedynie wątpił, czy ona powstanie. – Ja zgłaszałem wątpliwości, czy ten rząd jest w stanie zbudować zaporę, która skutecznie zapobiegnie nielegalnej migracji – powiedziałPrzypomnijmy kilka cytatów z wypowiedzi lidera PO, odnoszących się do pomysłu budowy zapory.13 października 2021 r. po posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej szef Platformy zapowiedział, że jego parlamentarzyści będą głosować przeciwko specustawie o budowie zapory na granicy z Białorusią: „Pojawił się pomysł budowy muru, konkretnie pomysł wydania poza wszelką kontrolą miliarda sześciuset milionów złotych. (...) Oni nie chcą zbudować żadnego muru. Jakby chcieli, to zaczęliby to robić”.– Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat – przekonywał przed kamerami. Jak, przekonaliśmy się pod koniec czerwca, gdy budowa fizycznej zapory została zakończona po niewiele ponad 8 miesiącach.Innym razem, w sierpniu tego samego roku, na briefingu prasowym w Goniądzu były premier komentując działania polskich władz mówił o „ponurej propagandzie wymierzonej w migrantów”.– To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi i nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy i z drugiej strony oczekiwałbym, zamiast takiej szpetnej propagandy, konkretnych decyzji, informacji, w jaki sposób będzie chroniona nasza granica – komentował Tusk.