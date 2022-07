Balcerowicz autoryzował wywiad. Wg dziennikarza wykreślił pytania i odpowiedzi

„Dawno nie miałem przypadku rozmówcy, który nie tylko wywraca do góry nogami swoje wypowiedzi w toku autoryzacji, lecz także zmienia treść pytania, a inne pytania, wraz ze swoją wypowiedzią usuwa” – tak rozmowę z byłym wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem opisał w mediach społecznościowych dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. Co wykreślił były szef NBP?

Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej Polski. Były szef NBP nie krył słów krytyki pod adresem Adama Glapińskiego. Dostało się ponadto całemu obozowi Zjednoczonej Prawicy, spółkom Skarbu Państwa, a także… Platformie Obywatelskiej.



Dziennikarz WP spytał Balcerowicza o deklaracje PO ws. utrzymania 13. i 14. emerytury i waloryzacji 500 plus.



– Każdy, kto dziś obiecuje kolejne wydatki socjalne lub je popiera, jest nieodpowiedzialny – odparł były minister finansów.



Wg dziennikarza podczas autoryzacji dalszej części rozmowy Balcerowicz wykreślił część swoich odpowiedzi, a także pytań.

Dawno nie miałem przypadku rozmówcy, który nie tylko wywraca do góry nogami swoje wypowiedzi w toku autoryzacji, lecz także zmienia treść pytania, a inne pytanie dziennikarza, wraz ze swoją odpowiedzią, usuwa ��https://t.co/b2uJ2TtB8z — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) July 11, 2022

Mam dość luźne podejście do autoryzacji, o ile oddaje ona sens rozmowy. Ba, czasem traktuję ją jak dogrywkę rozmowy (sam niekiedy dopytuję o coś, czego nie wiedziałem podczas rozmowy). Dlatego część zmian uważam za dobre dla wszystkich. A przekroczenie granic wyraźnie oznaczyłem. — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) July 11, 2022

Patryk Słowik pytał o to, czy dla Polski korzystniejszy byłby akces do strefy euro.– A czy Grecja przypadkiem nie miała i nie ma euro? – odpowiada Balcerowicz.Później rozmowa, jak twierdzi dziennikarz, za sprawą ingerencji polityka traci sens.„Rozmawiam z panem. Pan ma możliwość przekonać czytelników. To jak wygląda ten niebezpieczny scenariusz? [Leszek Balcerowicz usunął całość odpowiedzi na poprzednie pytanie w autoryzacji, zastąpił innym stwierdzeniem, a następnie zmienił treść kolejnego pytania; przywróciliśmy słowa autora wywiadu, mimo że nie odnoszą się one bezpośrednio do wypowiedzi rozmówcy po autoryzacji – red.]” – czytamy na Wirtualnej Polsce.– Następny rok będzie rokiem stagflacji połączonym z ogromnymi problemami fiskalnymi. Będzie ogromna trudność z utworzeniem budżetu. A jakie są odpowiedzi na takie problemy budżetu? Są cztery: podwyżki podatków, dalsze zadłużanie Polski, drukowanie pieniędzy przez NBP, zdecydowane ograniczenie wydatków publicznych – odpowiada rozmówca WP.Wg dziennikarza Balcerowicz usunął także ostatnie pytanie i swoją odpowiedź. Słowik chciał spytać byłego szefa NBP, czy w połowie 2023 roku sytuacja będzie lepsza.