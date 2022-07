„Macron był tajnym sojusznikiem Ubera”. Afera we Francji

Emmanuel Macron potajemnie pomagał firmie Uber oferującej płatne przejazdy, gdy pełnił funkcję ministra gospodarki w latach 2014-2016. Tak wynika z dokumentów ujawnionych przez francuskie media, opublikowanych wcześniej przez brytyjski dziennik „Guardian” i Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Rewelacje dotyczące tak zwanych „aktów Ubera” wywołały we Francji polityczną burzę. Pałac Elizejski odpiera zarzuty.

„Macron był tajnym sojusznikiem Ubera” w rządzie i „zawarł układ” z amerykańską firmą –wskazał „Le Monde”.



Jak napisał portal France Info, „tysiące dokumentów wewnętrznych Ubera, datowane na lata 2013-2017 ujawniają, że firma, która mierzyła się wówczas z wrogą postawą władz i która miała problemy z prawem mogła liczyć na wsparcie ze strony Emmanuela Macrona”.



Francuski portal wskazał, że z ujawnionych przez media SMS-ów i e-maili wynika, że ówczesny minister gospodarki, przemysłu i cyfryzacji Francji regularnie spotykał się z lobbystami Ubera, naciskał na rząd i zmieniał regulacje dotyczące firm transportowych na korzyść amerykańskiego przedsiębiorstwa. Macron miał to robić wbrew woli rządzących wówczas socjalistów, w kontekście masowych protestów taksówkarzy przeciwko ekspansji Ubera we Francji.





Usługa Ubera, mimo zakazu

„Le Monde” zwrócił uwagę, że 1 października 2014 r. weszła w życie tzw. ustawa Thévenoud dotycząca usług taksówkarskich; znacznie ściślej regulowała ona warunki zostania kierowcą Ubera. Nowe regulacje prawne zakazywały też UberPopa, czyli najtańszej z usług przewozów, niewymagającej posiadania przez kierowcę licencji.

„Potajemne spotkania Macrona”

Tego też dnia do paryskiej okolicy Bercy, gdzie znajduje się resort gospodarki przyjechały cztery ważne osoby zw. z Uberem – dyrektor generalny Travis Kalanick, wiceprzewodniczący grupy David Plouffe, były doradca Baracka Obamy, a także dyrektor Ubera na Europę Zachodnią Pierre-Dimitri Gore-Coty oraz lobbysta Mark MacGann – podaje France Info. Ten ostatni wg portalu miał za zadanie przekonać władze publiczne do złagodzenia przepisów, by Uber mógł wchodzić na francuski rynek.

13 listopada 2014 roku francuskie służby miały przeprowadzić kontrolę w siedzibie firmy w Lyonie. Dochodzenie było prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji, Ochrony Konsumenta i Zwalczania Nadużyć (DGCCRF), nadzorowaną przez resort gospodarki. Lobbyści mieli zrelacjonować zajście i „niezrozumienie” ze strony agentów młodemu wówczas ministrowi gospodarki. Jednak nawet pod koniec 2014 r. firma nie uratowała swojej usługi „UberPop”. Jak przekonuje francuski portal, Kalanick przypomniał sobie wówczas o Macronie, którego uważał za sojusznika.



Również początek 2015 roku nie jest pomyślny dla przedsiębiorstwa. France Info przypomniało, że sądy wszczęły śledztwo w sprawie „ukrytej pracy”, a policja aresztowała kierowców UberPop.



20 stycznia miało dojść do potajemnego spotkania Macrona i Kalanicka. Lobbysta Maxime Drouineau obecny w Bercy, wg mediów, napisał z niego sprawozdanie, adresując je do prawników firmy: „Spotkanie trwa nieco ponad godzinę. W pierwszym momencie dyskusja była nakierowana na UberPopa i na propozycję regulacji ride-sharing (wspólne przejazdy), którą wysłaliśmy do jego gabinetu”.





„Wsparcie Macrona w obliczu protestów”

Jak jednak dodał Drouineau, „Emmanuel Macron uważa, że kontekst polityczny nie jest odpowiedni do wprowadzenia takich środków, i że nasze wysiłki mogą pójść na marne”. Minister miał być jednak przychylny wprowadzeniu „lekkiej licencji”, a tym samym zmniejszeniu wymogów wzmocnionych przez ustawę Thévenoud.

Firma kontynuowała wprowadzanie usługi UberPop w dużych miastach we Francji. Ekspansja Ubera doprowadziła do napięć. 25 stycznia 2015 r. 3 tys. taksówkarzy wyszło na ulice Paryża, by zaprotestować. Komendant paryskiej policji uznał usługę Ubera za nielegalną – przypomniało France Info. Ówczesny minister ds. wewnętrznych Bernard Cazeneuve potępił „arogancję” społeczności amerykańskiej. Kolejnego zaś dnia firma rozpoczęła rekrutację nowych kierowców.



„Usługa, mimo że została uznana za nielegalną, nadal była wdrażana przez kilka miesięcy. 26 czerwca 2015 roku François Hollande ogłosił, że UberPop będzie musiał zostać rozwiązany. Ale liderzy amerykańskiej platformy nie tracą pewności siebie, ponieważ od kilku miesięcy korzystali z życzliwego posłuchu rosnącej figury w rządzie, Emmanuela Macrona” – napisał France Info.



Jak wskazano, 28 czerwca 2015 r. zarządcy amerykańskiej firmy Thibaud Simphal i Pierre-Dimitri Gore-Coty trafili do aresztu. Uber wciąż jednak miał liczyć na polityczne poparcie za pośrednictwem ministra Macrona.





3 lipca 2015 r. przedsiębiorstwo ogłosiło zawieszenie usługi „Pop”. Jak wynika z udostępnionej dokumentacji, Travis Kalanick skontaktował się tego samego dnia z Emmanuelem Macronem, pytając SMS-ie: „Czy powinniśmy zaufać Bernardowi Cazeneuve?”.

Jak wskazują media, szef resortu gospodarki miał się spotkać z szefem Ubera co najmniej cztery razy. Ich kontakty doprowadziły do podpisania przez Macrona dekretu łagodzącego wymagania dot. licencji dla kierowców Ubera.



Opozycja nazywa sprawę „skandalem państwowym”. – To bardzo poważna sprawa. Prezydent nie może lobbować na rzecz prywatnych interesów – powiedział stacji Public Senat deputowany radykalnej lewicy Alexis Corbière, domagając się powołania komisji śledczej w parlamencie.



„Emmanuel Macron służy interesom prywatnym i zagranicznym, a nie państwowym” – napisał w mediach społecznościowych szef narodowców Jordan Bardella.





Pałac Elizejski odpiera zarzuty. „Prezydent ułatwiał Uberowi pokonywanie przeszkód administracyjnych i prawnych” – wyjaśniło w komunikacie biuro francuskiego prezydenta.

#UberFiles Confronté en France à l’hostilité des pouvoirs publics et à des ennuis judiciaires, Uber a pu bénéficier de la bienveillance et de l’appui d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie. ⤵ https://t.co/yYPWiNE0Bi pic.twitter.com/aaUuLwL7C5 — franceinfo (@franceinfo) July 10, 2022