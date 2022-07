7 lat w kolonii karnej za nazwanie rosyjskiej inwazji „przestępczą wojną”

W Rosji są zaostrzane represje wobec przeciwników wojny. Organy ścigania zatrzymują każdego, kto krytykuje tak zwaną „specjalną operację wojskową” prowadzoną przez Władimira Putina na terytorium Ukrainy. Według rosyjskich obrońców praw człowieka można przyjąć, że prześladowania przeciwników polityki Kremla mają masowy charakter.

Wokalista rosyjskiej grupy „Kurara”, który na festiwalu Uralska Noc Muzyczna krzyknął „»Nie« wojnie” stanie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura z Jekaterynburga żąda pozbawienia mandatu miejscowego deputowanego za to, że skrytykował wojnę w Ukrainie i napisał, aby nie zapraszano go na spotkanie wspierające politykę Władimira Putina. Sąd w Orenburgu skazał 22-latka na prace przymusowe za opublikowanie w internecie antywojennych filmów.

Takich przypadków są setki tysięcy w całej Rosji. Najbardziej drastyczny wyrok usłyszał moskiewski deputowany, który podczas posiedzenia rady rejonowej nazwał „operację specjalną” - „przestępczą wojną”. Sąd skazał Aleksieja Gorionwa na 7 lat pobytu w kolonii karnej.