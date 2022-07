Burmistrz dołączył do konferencji Scheuring-Wielgus. Prostował fake newsy [WIDEO]

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy zorganizowała konferencję w Rypinie, by komentować sobotnią wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w tym mieście. W pewnym momencie przed kamerami pojawił się wspominany przez posłankę burmistrz miasta Paweł Grzybowski. Apelował, by Scheuring-Wielgus nie powtarzała fake newsów o rzekomej „karcie anty-LGBT” i tłumaczył, dlaczego zabrał jednemu z protestujących transparent.

Posłanka może stracić immunitet za zakłócenie mszy Sejm w kwietniu zgodził się na postawienie Joannie Scheuring–Wielgus zarzutów za happening w Toruniu. Na październik zaplanowano kolejne podobne... zobacz więcej

Poniedziałkowa konferencja prasowa odbywała się przed Urzędem Miasta Rypin. Posłanka Lewicy komentowała w jej trakcie weekendowe wydarzenia w mieście – w sobotę odbywało się tam spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, jednemu z wykrzykujących obraźliwe hasła manifestantów włodarz miasta zabrał baner z hejterskimi ośmioma gwiazdkami.





Rypin. Echa wizyty szefa rządu

„Każdy był traktowany z gościnnością”

teraz odtwarzane „Tusk znaczy bieda, nie chcemy powrotu biedy”. Morawiecki rozlicza słowa Tuska

źródło: portal tvp.info, rypin.naszemiasto.pl

Scheuring-Wielgus mówiła przed kamerami, że była zaskoczona zachowaniem burmistrza i tłumaczyła, że zna go osobiście i spotkała się z nim, kiedy – jak mówiła – wprowadzał „kartę anty-LGBT”. W tym momencie burmistrz Paweł Grzybowski pojawił się obok posłanki i zaprotestował: „W Rypinie nie ma żadnej karty anty-LGBT, to fake news”.Odniósł się też do sobotnich wydarzeń podczas wizyty szefa rządu. Wskazywał, że na odwrocie zabranego przez niego transparentu były znane z antyrządowych protestów gwiazdki, które – dodał – „wiemy, co oznaczają”. – Rzeczywiście, zareagowałem impulsywnie, ale uznałem, że należały postawić granicę między wolnością słowa, a obrażaniem drugiego człowieka – tłumaczył.– Wszyscy na spotkanie byli wpuszczani, SOP (Służba Ochrony Państwa – przyp. red.) nie wpuścił tylko osoby z megafonami. Zresztą pan z banerem, takim, jak pani posiada, wszedł bez problemu. O godzinie 18 ci, którzy nie weszli, decyzją Służby Ochrony Państwa i policji nie zostali wpuszczeni – mówił Grzybowski.– Uważam, że dialog polityczny w Polsce naprawdę jest zaostrzony. Jeżeli ktoś obraża drugiego człowieka, jeżeli obraża gościa w moim domu (...); byli tutaj politycy z każdej strony politycznej: prezydenci, premierzy, żona pana Donalda Tuska. Każdy był traktowany z wielką gościnnością i wielką estymą.