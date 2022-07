Bayern wznawia treningi. Co z Lewandowskim?

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski pojawi się we wtorek w Bayernie Monachium na przedsezonowych testach wydolnościowych. Już w poniedziałek, dzień wcześniej niż oczekiwano, na treningu Bawarczyków stawił się doświadczony Thomas Mueller.

Lewandowski, który w sierpniu skończy 34 lata, na początku czerwca publicznie ogłosił, że jego historia z tym klubem dobiegła końca i chciałby zmienić pracodawcę. Jego zatrudnieniem najbardziej zainteresowana jest Barcelona, z którą miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu, ale dyrektor generalny Bayernu Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzic jak dotychczas sprzeciwiają się odejściu kapitana reprezentacji Polski.



Słynny piłkarz ma we wtorek rozpocząć przygotowania do nowego sezonu - na ten dzień zaplanowano testy wydolnościowe w Bayernie. Wówczas w klubie spodziewany jest również bramkarz Manuel Neuer.



„Szczególnie z niecierpliwością wyczekiwane jest pojawienie się polskiego napastnika. Lewandowski nadal chce przenieść się do Barcelony. Działacze Bayernu do tej pory kategorycznie odrzucali taką możliwość” – napisała w poniedziałek agencja DPA.



Tego dnia w klubie zjawił się Thomas Mueller. Na zamieszczonych w mediach społecznościowych filmach widać, jak biega i wykonuje ćwiczenia z innymi piłkarzami Bayernu.



Koledzy Muellera z kadry narodowej, Joshua Kimmich, Serge Gnabry i Leon Goretzka, już w zeszłym tygodniu wznowili treningi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

16 lipca pełna kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arena, a potem wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi.Z Bayernem, w którym występuje od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a wcześniej dwa w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. Do tego w 2020 roku triumfował z Bawarczykami w Lidze Mistrzów.