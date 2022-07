Ukraina: W razie kontrofensywy w Doniecku i Ługańsku Kreml może ogłosić powszechną mobilizację

Rosja może spróbować przyłączyć obwody ługański i doniecki Ukrainy do swojego terytorium, a następnie wykorzysta to, by w przypadku ukraińskiej kontrofensywy ogłosić w kraju powszechną mobilizację – powiedział w poniedziałek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

– Ich plan jest następujący: zajmują obwody ługański i doniecki (na wschodzie Ukrainy), od razu przeprowadzają referendum, podejmują decyzję o wejściu tych terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej, a następnie, kiedy Ukraina będzie już prowadzić kontrofensywę i wyzwalać okupowane terytoria, Putin po prostu ogłosi, że Ukraina rozpoczęła wojnę przeciwko Rosji i dlatego należy ogłosić pełną mobilizację – powiedział urzędnik w wywiadzie dla portalu Liwyj Bereh.



Dodał, że Ukraina może rozpocząć kontrofensywę jedynie wtedy, gdy będzie miała wystarczającą ilość broni, a w 2014 roku nie zdecydowała się na odbicie utraconych terytoriów, gdyż jej armia była za słaba.





Rozkaz prezydenta Zełenskiego

Apel do mieszkańców o ewakuację

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Kontrofensywa ma byćTego właśnie dotyczy rozkaz prezydenta (Ukrainy) Wołodymyra Zełenskiego dotyczący odzyskania terytoriów na południu Ukrainy – powiedział Hajdaj.O rozkazie prezydenta Zełenskiego mówił też ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika „The Times”. – Ukraina gromadzi liczące milion żołnierzy siły, wyposażone w zachodnią broń,(...) Prezydent wydał rozkaz najwyższemu dowódcy wojska, aby opracował właściwe plany – powiedział Reznikow.Ukraińskie MSW wskazuje główne cele Rosjan na najbliższe tygodnie. Doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko uważa, że będą nimi miasta Słowiańsk i Kramatorsk w obwodzie donieckim w Donbasie na wschodzie Ukrainy. – Wydaje się, że właśnie w tych miejscach będą– powiedział w poniedziałek w telewizji Espreso.Przed wojną Słowiańsk liczył ponad 100 tys. mieszkańców, a Kramatorsk – ok. 150 tys. Denysenko zaapelował do mieszkańców okupowanych terytoriów na południu Ukrainy o ewakuację. Ma to ułatwić pracę ukraińskim wojskowym podczas wyzwalania tych ziem.