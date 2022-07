Fake news „GW”. Słowa Brudzińskiego o Niemcach przedstawili jako „żart z ofiar Holokaustu”

„Upadek Brudzińskiego. W TVP żartuje z ofiar Holokaustu” – tekst pod takim tytułem ukazał się w „Gazecie Wyborczej”. Autorem artykułu jest Roman Imielski, a sugestie w nim zawarte przekazują posłowie PO. Europoseł PiS z kolei przekonuje, że w swojej wypowiedzi nie żartował z ofiar Holokaustu, tylko przywołał wpis krytyczny wobec ich oprawców – Niemców.

W niedzielnym programie „Woronicza 17” Brudziński odnosił się do propozycji niemieckiego polityka i szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który chce, by Unia Europejska zmusiła kraje członkowskie do dzielenia się gazem z takimi krajami jak Niemcy.



Wspomniał też o słowach „swojego znajomego”, który mówił, że „dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami dzielili gazem podczas drugiej wojny światowej”.



W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że Brudziński próbował zadrwić z Holokaustu.

��️@jbrudzinski: Mój znajomy opublikował bardzo ostry i poruszający wpis: Dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami, dzielili swoim gazem podczas II wojny światowej#wieszwięcej #Woronicza17 pic.twitter.com/eA2zpIU6LG — tvp.info ���� (@tvp_info) July 10, 2022

Wiele mówi się o rosyjskiej agenturze i jej skuteczności w manipulowaniu i szerzeniu dezinformacji. Ale równie skuteczni są ci, którzy nad Wisłą pilnują niemieckich interesów.Wystarczy krytycznie wypowiedzieć się i przypomnieć niemieckie zbrodnie a natychmiast słychać wycie. ��‍♂️ — Joachim Brudziński ���� (@jbrudzinski) July 10, 2022

Europoseł odpowiedział we wpisie na Twitterze.„Wiele mówi się o rosyjskiej agenturze i jej skuteczności w manipulowaniu i szerzeniu dezinformacji. Ale równie skuteczni są ci, którzy nad Wisłą pilnują niemieckich interesów. Wystarczy krytycznie wypowiedzieć się i przypomnieć niemieckie zbrodnie, a natychmiast słychać wycie” – napisał.To jednak nie przekonało „Gazety Wyborczej”. Roman Imielski w tekście opublikowanym w poniedziałek stwierdził, że wpis polityka „doskonale wypełnia „dowcip o gazie”. Domniemanym „dowcipem” miała być wypowiedź Brudzińskiego w programie „Woronicza 17”.Tekst Imielskiego podali dalej politycy Platformy Obywatelskiej, wśród nich m.in. Bogdan Klich.

Jak Niemcy pomagają Ukrainie w czasie wojny?

Być może Niemcy nie mieliby problemów z dostawami gazu, gdyby z większą determinacją przekazywali dostawy broni Ukraińcom. Na każdym kroku prezydent Wołodymyr Zełenski prosił o dostawy uzbrojenia w obronie przez napastnikami z Rosji.Berlin nie kwapił się jednak z pomocą. Jeszcze przed wybuchem wojny żenadę wzbudziła deklarację o przekazaniu Ukrainie…Mer Kijowa Witalij Kliczko stwierdził, że „to absolutny żart”. Zapytał też: „Co Niemcy chcą wysłać w następnej kolejności? Poduszki?”.Gdy konflikt rozegrał na dobre to Berlin i tak nie kwapił się z dostawami. W tym aspekcie prym wiodły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. A Niemcy? Pod koniec maja dziennik „Frankfurter Allegmeine Zeitung” stwierdził, komentując niemiecką pomoc dla Kijowa, stwierdził, że