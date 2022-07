Ewakuacja banku w Ostrowie Wielkopolskim

23-letni mężczyzna rozpylił w banku w Ostrowie Wielkopolskim gaz pieprzowy; został zatrzymany – powiedziała w poniedziałek mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz z biura prasowego ostrowskiej policji.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 11 w banku przy rondzie Bankowym. 23-letni mieszkaniec wielkopolskiej gminy Sieroszewice po wejściu do placówki w towarzystwie dwóch innych mężczyzn rozpylił gaz pieprzowy. Został zatrzymany przez pracownika ochrony.



Na miejsce wezwano policję oraz straż pożarną. – Pracownicy banku i klienci ewakuowali się z części sprzedażowej placówki jeszcze przed naszym przybyciem. Pomieszczenia przewietrzono – powiedział oficer prasowy ostrowskiej straży kpt. Tomasz Chmielecki.



Mężczyzna był trzeźwy, ale „pobrano od niego krew do badania na zawartość środków odurzających – przekazała oficer prasowy. Sprawca nie został jeszcze przesłuchany.