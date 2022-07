Temperatura zacznie rosnąć. „Sporo powodów do narzekania nad morzem”

Początek tygodnia w całym kraju będzie chłodny, w wielu miejscach – także burzowy. Z przygotowanej przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej siedmiodniowej prognozy wynika, że wraz z upływem dni pogoda będzie się jednak poprawiać, a temperatura rosnąć. Ostrzegają przy tym, że najwięcej powodów do narzekania będą miały osoby wypoczywające nad morzem. Jednak pod koniec tygodnia aura zacznie sprzyjać miłośnikom wysokiej temperatury.

W poniedziałek w całym kraju sporo chmur. Na zachodzie przelotne opady deszczu pojawią się jedynie miejscami. W centrum, nad morzem czy na wschodzie szansa na zmoknięcie będzie znacznie większa, a dodatkowo na tym obszarze wystąpią także burze, lokalnie z gradem.





W Tatrach lepiej się przygotować na deszcz

Pogodowa mapa Polski – wtorek 12 lipca

Ulga w upałach

Prognoza pogody na weekend

Osoby wybierające się w szczytowe partie Tatr powinny przygotować się na opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej na Podhalu – około 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie kraju miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni.W czasie burz oraz wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 80 km/h.We wtorek poprawa pogody na zachodzie kraju, gdzie dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane.. Na północnym wschodzie pogodę dodatkowo zepsuje przemieszczający się przez Białoruś ośrodek niżowy, przynosząc opady deszczu, także o umiarkowanym, miejscami silnym natężeniu.Temperatura maksymalna wyniesie od 15, 18 stopni na wschodzie i na Podhalu, około 23 w centrum do 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h.zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady wystąpią jedynie na wschodzie kraju. Na termometrach wyraźniej zaznaczy się napływ cieplejszej masy powietrza – temperatura maksymalna wyniesie od 21, 24 stopni Celsjusza na wschodzie, nad morzem i na Podhalu, około 27 w centrum do 29 na zachodzie kraju. Ulgę przy wysokiej temperaturze może dać umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty wiatr, wiejący z zachodu i północnego-zachodu.przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, jedynie nad morzem okresami będzie ono duże i tu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 27 stopni, chłodniej na północy kraju: od 21 do 23, najchłodniej zaś nad morzem – około 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W piątek nieznaczne ochłodzenie. Na północy kraju, a zwłaszcza na Pomorzu pochmurno – tutaj też wystąpią przelotne opady deszczu i będzie najchłodniej, od 17 do 20 stopni. Im dalej na południe kraju, tym prognozy pogody lepsze: zachmurzenie będzie maleć, a temperatura wzrastać. Prognozowana temperatura maksymalna w centrum kraju to około 23 stopni, a na południu termometry pokażą około 25 kresek. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.



Synoptycy wskazują, że także w sobotę bez większych zmian w pogodzie, jedynie strefa przelotnych opadów deszczu obejmie poza Wybrzeżem także obszar Warmii i Mazur oraz północ Podlasia. Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 stopni na północy kraju, około 25 w centrum do 27 na południowym zachodzie; najchłodniej nadal nad morzem – około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni.



Niedziela zapowiada się najcieplejszym i jedynym w całym tygodniu dniem bez opadów w całym kraju. Dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 26, 28 stopni na wschodzie i na Podhalu, do 30, 34 stopni w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty, południowo-zachodni i zachodni.



