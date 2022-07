Pilna konferencja. Resort zdrowia obala fake newsa opozycji

Politycy opozycji i stacja TVN rozpowszechniali informację o rzekomym przerwaniu przez resort zdrowia programu badań profilaktycznych kobiet w kierunku nowotworów piersi. – Program badań profilaktycznych dla kobiet w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory działa i będzie działał, a będziemy wydawać na niego jeszcze więcej pieniędzy – zdementował te informacje podczas briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

„Fakty” TVN poinformowały w piątek, że resort zdrowia wstrzymał program badań profilaktycznych dla kobiet w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory. Podobne informacje rozpowszechniali politycy opozycji (w tym były poseł PO Grzegorz Furgo). W związku z tą informacją w poniedziałek odbył się briefing rzecznika MZ.



„Program profilaktyczny w schorzeniach onkologicznych piersi został na początku czerwca przedłużony do końca sierpnia w obecnej formule. Planujemy, że od września program będzie finansowany ze środków NFZ”– wyjaśnił na Twitterze szef resortu Adam Niedzielski.



– Jeszcze w ubiegłym roku w Monitorze Polskim pojawiła się uchwała Rady Ministrów z 23 grudnia, gdzie było wyraźnie napisane, że od 2022 r. wprowadzimy finansowaną ze środków publicznych NFZ opiekę nad rodzinami wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe – podkreślił z kolei na briefingu wiceminister Andrusiewicz.



W rozporządzeniu, jak tłumaczył rzecznik, znalazła się informacja, że program w dotychczasowej formule finansowanej z Narodowej Strategii Onkologicznej będzie działał maksymalnie po przedłużeniu do 31 sierpnia 2022 r.

Andrusiewicz wskazał kolejny dokument rozesłany do wszystkich podmiotów, które realizowały program badań profilaktycznych w zakresie genetyki w grupach wysokiego ryzyka.



– 8 czerwca z resortu zdrowia wyszło pismo do wszystkich operatorów tego programu, czyli do ponad 30 podmiotów, w którym wskazaliśmy, że program zostaje przedłużony do 31 sierpnia w obecnej formule i prosimy o zwrotne przesłanie aneksów – wyjaśnił.



Zaznaczył, że wszystkie podmioty podpisały te aneksy i wysłały do resortu.



– Program jest realizowany – zapewnił.



